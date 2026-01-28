Общество 28.01.2026 в 12:35

В двух районах Бурятии отремонтируют мосты

Они имеют важное социальное значение
Текст: Андрей Константинов
В двух районах Бурятии отремонтируют мосты
Фото: пресс-служба правительства РБ
В Курумканском и Баргузинском районах Бурятии скоро приступят к ремонту мостов. Работы пройдут на мосту через реку Улгана в Курумканском районе и через реку Шанталык в Баргузинском районе, сообщил глава республики Алексей Цыденов. 

Вопрос о ремонте этих объектов поднимался в рамках рабочих выездов главы в районы. Они имеют важное социальное значение для жителей. Ремонт мостов пройдет по нацпроекту «Инфраструктура для жизни», инициированному президентом России Владимиром Путиным.

Мост через реку Улгана в Курумканском районе ведет к улусам Нама и Таза, курорту «Умхей», известному горячими источниками. Протяжённость моста – 127 метров. Проектом предусматривается полная замена мостового покрытия, замена старых мостовых опор на новые, устройство металлического ограждения, расчистка русла реки от деревьев.

Мост через реку Шанталык расположен на местной дороге в 2 км от села Усть-Баргузин. Деревянный мост соединяет село Гусиха и памятник природы «Гусихинский источник» с «большой землей». Сегодня он находится в неудовлетворительном состоянии. Стоимость работ составит 23,6 млн рублей. Новый мост будет на железобетонных опорах с двусторонним движением. Его протяженность составит 25,5 метров, ширина – 11,5 метров. На время ремонта рядом возведут временный объездной мост. 

– Завершить строительство двух мостов в Курумканском и Баргузинском районах планируется до конца 2026 года, – уточнил Алексей Цыденов. – Мосты – это связующие линии между селами, людьми, важные составляющие дальнейшего развития наших районов, чтобы жители передвигались с комфортом и спокойно решали свои ежедневные задачи. Для районов новые дороги – еще и возможность развития местных туристических брендов.
