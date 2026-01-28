ТГК-14 предложили национализировать

«Холод в квартирах, дым над городом, изношенные сети и дефицит мощности. В Чите эти проблемы давно стали нормой», - сообщает информационный портал ZAB.ru. Но это, как отмечается «не результат природных условий или нехватки ресурсов — это следствие приватизации стратегической инфраструктуры».ТЭЦ в Чите, построенная государством как базовая станция жизнеобеспечения, превратилась в источник частной прибыли. А город получил аварийные теплотрассы, загрязнённый воздух и незаконные тарифы вместо обещанных инвестиций и развития.Читинская ТЭЦ-1 строилась в другую страну и под иные задачи. Её проектировали как базовую станцию жизнеобеспечения растущего города и промышленного региона. Строительство началось в конце 1950-х годов, ввод мощностей шёл поэтапно в 1960–1970-е. Станцию закладывали с запасами, возможностью расширения, понимая, что Забайкалье — холодный регион, где тепло и электроэнергия не товар, а вопрос выживания. Поэтому проект предусматривал несколько очередей, а в 1980-х начиналось строительство третьей. Тогда никто не сомневался, что город будет расти, потребление увеличиваться, а резерв мощности жизненно важен.Но дальше вмешалась политика. В 1990-х и начале 2000-х годов в России прошла реформа электроэнергетики. Её архитекторы, во главе с Анатолием Чубайсом, заявляли о благородных целях: повышение эффективности, приток частных инвестиций, развитие генерации, обновление мощностей, снижение износа. Для этого Единую энергетическую систему страны разделили: генерацию отделили от сетей, появились территориальные генерирующие компании — ТГК. На бумаге всё выглядело красиво, а на деле — иначе. Государство отказалось от прямого управления критической инфраструктурой, передав её в частные руки под обещания инвестиций. Контроль ослаб, ответственность размылась, а конфликт интересов между общественной функцией и частной прибылью стал очевиден.ТГК-14 стала владельцем ключевых тепловых и электрических мощностей Читы и Улан-Удэ, фактически монополистом в сфере теплоснабжения. От неё зависит, будет ли в квартирах тепло зимой и хватит ли мощности для развития города. Но вместо обещанного развития, произошёл обратный эффект: третья очередь Читинской ТЭЦ-1 так и не была введена. Высокая труба остается символом замороженного резерва и несбывшихся обещаний. Инвестиционные программы существуют на бумаге, а город видит: изношенные котлы, стареющие теплотрассы, растущую аварийность. В то же время ТГК-14 остаётся частной компанией, ориентированной на прибыль.Ситуация ещё усложняется, - продолжает ZAB.ru. В Чите фиксируются дефицит электрической мощности, сложности с подключением новых микрорайонов, ограничения потребления, включая запрет майнинга, и низкие параметры теплоносителя зимой. Представители компании открыто говорят о прибыли и продаже мощности, превращая дефицит в товар. Чем выше дефицит, тем ценнее доступ к мощности; чем меньше топлива сжигается, тем выше маржа; а чем дольше не вводят новые блоки — тем сильнее рычаг давления.Пока акционеры считают прибыль, город платит ценой здоровья и комфорта. Зимой в квартирах холодно, теплоноситель подается ниже нормативов, школы переводят на дистанционное обучение, люди используют обогреватели, перегружая сети. Экология также страдает: дым, бурый уголь, устаревшие системы очистки — Чита стабильно в числе худших по качеству воздуха. Медицинские показатели ухудшаются: рост заболеваний дыхательных путей, онкология органов дыхания, — всё это цена такой «эффективности». Инфраструктура изношена критически, аварии случаются регулярно, отопительный сезон — настоящая лотерея.Особенно циничны тарифы: прокуратура и суды уже признавали некоторые решения незаконными, зафиксированы факты изъятия больше, чем могли себе позволить потребители. Но системных изменений всё не происходит. Арест акционеров ТГК-14 не решает основные проблемы: не вводится новый энергоблок, не переводится ТЭЦ на газ, не модернизируются фильтры, не снижают износ сетей, контроль за тарифами не возвращается городу. Модель остаётся прежней — частная прибыль, в то время как город страдает.В этих условиях национализация ТГК-14 — не лозунг или возврат к прошлому, а необходимость, - полагают авторы материала. Только государственное управление позволяет ставить в первую очередь тепло и безопасность, достроить третий энергоблок Читинской ТЭЦ-1, перевести станцию на газ, модернизировать системы очистки, устранить дефицит мощности, обеспечить развитие города и вернуть контроль над тарифами. Бизнесмены могут откладывать такие проекты ради краткосрочной выгоды — государство обязано их реализовать, ведь речь идёт о жизни города.История Читинской ТЭЦ-1 — это иллюстрация, как стратегическую инфраструктуру превратили в источник частной прибыли. А история ТГК-14 — пример того, к чему приводит отказ государства от ответственности за базовые системы жизнеобеспечения. Сегодня Чите нужен не очередной контроль или косметические меры, а возвращение полномочий. Полная национализация ТГК-14 — это не крайность, а единственный способ вернуть городу тепло, воздух и будущее.Дополнительно можно отметить, что в Улан-Удэ ситуация с работой ТГК-14 показывает схожие тенденции: город страдает от изношенных сетей, загрязнения и тарифных споров. Обе столицы Бурятии оказались в ловушке системы, где частный интерес стоит на первом месте, а потребители все чаще страдают от роста цен на услуги ЖКХ.Фото: Номер один