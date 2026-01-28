Улан-Батор захлестнул вал контрафактного алкоголя

В преддверии китайского Нового года в Монголии наблюдается рост онлайн-рекламы и онлайн-продаж контрафактного алкоголя, производимого и продаваемого под фальшивыми этикетками и брендами из-за рубежа, который может быть вреден для здоровья человека. Об этом сообщает портал News.mn.В частности, в 2025 году полиция выявила 666 нарушений, связанных с «продажей и подачей алкогольных напитков без специальной лицензии на продажу или подачу алкогольных напитков». В результате 663 граждан и юридических лица были оштрафованы в соответствии с монгольским Законом о нарушениях, а контрафактные алкогольные напитки были конфискованы и уничтожены. Помимо штрафов за такие нарушения, существуют также правовые нормы, предусматривающие конфискацию предметов, использованных при совершении нарушений, а также незаконно полученных активов и доходов. Поэтому полиция предупредила граждан о необходимости беречь себя и других от риска для жизни и здоровья, связанного с покупкой дешевых контрафактных алкогольных напитков неизвестного происхождения, размещенных в интернете. Также заявлено о начале рейдов по торговым точкам Улан-Батора с целью выявления контрафакта.Фото: Номер один