Общество 28.01.2026 в 12:44

Улан-Батор захлестнул вал контрафактного алкоголя

Накануне китайского нового года в страну поступает все больше поддельного  алкоголя
A- A+
Текст: Иван Иванов
Улан-Батор захлестнул вал контрафактного алкоголя
В преддверии китайского Нового года в Монголии наблюдается рост онлайн-рекламы и онлайн-продаж контрафактного алкоголя, производимого и продаваемого под фальшивыми этикетками и брендами из-за рубежа, который может быть вреден для здоровья человека. Об этом сообщает портал News.mn.

В частности, в 2025 году полиция выявила 666 нарушений, связанных с «продажей и подачей алкогольных напитков без специальной лицензии на продажу или подачу алкогольных напитков». В результате 663 граждан и юридических лица были оштрафованы в соответствии с монгольским Законом о нарушениях, а контрафактные алкогольные напитки были конфискованы и уничтожены. Помимо штрафов за такие нарушения, существуют также правовые нормы, предусматривающие конфискацию предметов, использованных при совершении нарушений, а также незаконно полученных активов и доходов. Поэтому полиция предупредила граждан о необходимости беречь себя и других от риска для жизни и здоровья, связанного с покупкой дешевых контрафактных алкогольных напитков неизвестного происхождения, размещенных в интернете. Также заявлено о начале рейдов по торговым точкам Улан-Батора с целью выявления контрафакта.

Фото: Номер один

Все новости

В январе из-за утилизационного сбора продажи автомобилей в стране упали ещё на 19%
28.01.2026 в 12:55
Улан-Батор захлестнул вал контрафактного алкоголя
28.01.2026 в 12:44
В двух районах Бурятии отремонтируют мосты
28.01.2026 в 12:35
ТГК-14 предложили национализировать
28.01.2026 в 12:35
В Бурятии последние жители «вымершего» поселка ютились в аварийном доме
28.01.2026 в 12:34
Когда выпускники школ Бурятии будут сдавать «пробники» по ЕГЭ и ОГЭ
28.01.2026 в 12:18
В Улан-Удэ временно изменили схемы трёх автобусных маршрутов
28.01.2026 в 12:15
В Бурятии чиновники выкинули на ветер 2 миллиона рублей
28.01.2026 в 11:57
В администрации Улан-Удэ высказались о «запрете кофт» в школе № 8
28.01.2026 в 11:56
В Монголии формируется новая элита из выпускников мировых вузов
28.01.2026 в 11:46
ЗУРХАЙ
с 28 января по 3 февраля

Читайте также
В январе из-за утилизационного сбора продажи автомобилей в стране упали ещё на 19%
Пока держится только Toyota
28.01.2026 в 12:55
В двух районах Бурятии отремонтируют мосты
Они имеют важное социальное значение
28.01.2026 в 12:35
ТГК-14 предложили национализировать
В Забайкалье недовольны главным курсом энергетиков - прибыль любой ценой и недофинансирование оборудования
28.01.2026 в 12:35
В Бурятии последние жители «вымершего» поселка ютились в аварийном доме
Вопрос решился после вмешательства прокуратуры
28.01.2026 в 12:34
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru