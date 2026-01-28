Общество 28.01.2026 в 12:55

В январе из-за утилизационного сбора продажи автомобилей в стране упали ещё на 19%

Пока держится только Toyota
Текст: Иван Иванов
По итогам второй рабочей недели 2026 года продажи на российском авторынке составили 18,2 тыс. машин, упав на 19% по сравнению с предыдущей неделей и на 11%, если сравнивать с аналогичным периодом 2025 года, сообщил директор агентства «Автостат» Сергей Целиков в своем телеграмм-канале.

По итогам четвертой недели января 2026 года Toyota заняла пятое место на российском авторынке, поднявшись с шестой позиции, с продажами 555 новых автомобилей. Несмотря на отсутствие официальных поставок и производства, бренд сохраняет популярность за счет параллельного импорта, оставаясь одним из предпочтительных «японцев» у россиян, опережая ряд китайских брендов. 
Причина катастрофического обвала продаж одна: цена нового авто достигла 3,54 миллиона рублей, и желающих покупать такие машины почти нет. Теперь россиянину нужно в среднем 3 года (36 месяцев), чтобы накопить на новый автомобиль, откладывая 100% своей зарплаты. В Европе на машины нужно всего 8-12 месяцев, то есть они в 3-4 раза доступнее.
В последние годы рынок жил по схеме: продавали меньше машин, но за счет роста цен зарабатывали больше. Однако, когда цена приближается к 3,5 млн рублей, спрос падает быстрее, чем растут цены. В итоге общий объём рынка сокращается, рост цен уже не спасает отрасль.

Главная причина кризиса — попытки государства из-за санкций и проблем с бюджетом собрать максимум денег через высокие налоги и сборы. Утилизационный сбор оказался слишком высоким: при росте цен продажи снижаются, что уменьшает налоговые поступления и общий оборот рынка.

