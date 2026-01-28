Сладкий убийца

В XIX веке человек потреблял всего два килограмма сахара в год, а сегодня этот показатель вырос в 10 раз. По данным Минсельхоза РФ, средний россиянин незаметно для себя съедает около 23 килограммов чистого сахара в год. При этом, по нормам Минздрава РФ, человек должен употреблять не больше 8 килограммов сахара в год. Откуда же берется этот избыток? Ответ прост: почти во всех покупных готовых продуктах содержится сахар, не говоря уже о шоколадках, печенье, кисломолочных продуктах, соусах, газировке. Чем это чревато и откуда вообще появилась наша страсть к сахару?Все очень просто: вкусовые рецепторы на языке активизируются, когда вы кладете в рот кусочек сладкого. Сосочки на языке непосредственно связаны с центром головного мозга, отвечающим за удовольствие, так что в этот момент происходит не только скачок инсулина, но и серотонина, и дофамина — гормонов радости. Мы чувствуем прилив энергии и радости. Рафинированный сахар действует особенно коварно: он доставляет глюкозу в мозг почти мгновенно, создавая яркий, но короткий всплеск эмоций. Мозг запоминает этот легкий путь к удовольствию и начинает требовать его снова, формируя психологическую зависимость. Расплата наступает быстро: резкий спад уровня глюкозы приводит к упадку сил, раздражительности и новому желанию съесть что­нибудь сладкое.Сам по себе сахар не является абсолютным злом — это источник энергии для клеток нашего организма. Опасность представляет прежде всего добавленный сахар, который добавляется в процессе приготовления для придания сладкого вкуса продукту, блюду или напитку. Он принципиально отличается от натуральных сахаров, которые встречаются, например, в фруктах или молоке. Природные сахара поступают в организм вместе с витаминами, минералами, пищевыми волокнами и питательными веществами, которые смягчают их усвоение и защищают здоровье. Например, клетчатка в фруктах сдерживает быстрое усвоение сахаров и в меньшей степени отражается на повышении глюкозы крови.Систематическое злоупотребление сахаром — это прямой путь не только к лишнему весу, но и к серьезным заболеваниям. В их числе сердечно­сосудистые патологии, метаболический синдром, неалкогольная жировая болезнь печени, хронические воспалительные процессы, кариес. Участившиеся простуды, долго не проходящий насморк, хроническая усталость могут быть тревожными звоночками, указывающими на избыток сахара в рационе.Если уровень глюкозы регулярно скачет, все время повышается и все чаще это становится привычным, то это может грозить развитием сахарного диабета второго типа. Поэтому так важно контролировать уровень сахара в крови. Норма глюкозы из капиллярной крови натощак — до 5,6 ммоль/л, венозной плазмы — до 6,1 ммоль/л. Для своевременного выявления рисков необходимо ежегодно проходить диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры.На сегодняшний день на полках магазинов представлен широкий ассортимент продуктов с надписью «Без сахара». Вместо белого сахара в них содержатся сахарозаменители. Однако сахарозаменители подходят далеко не всем.Первый вид таких заменителей — натуральные. К таким сахарозаменителям относятся фруктоза, ксилит и сорбит. Энергетическая ценность этих веществ в полтора­два раза меньше, чем у сахара. Фруктоза делается из ягод и фруктов, также она присутствует в меде. Внешне очень похожа на сахар, но в два раза слаще. Соответственно, калорийность также выше, чем у сахара. Максимально допустимая дозировка не более 25 г в сутки.Ксилит изготавливается из рябины, а сорбит из кукурузных кочерыжек и семян хлопка. Максимально допустимая дозировка — 40–50 г в сутки. При передозировке вызывают диарею, желудочные расстройства и повышают риск развития холецистита.Искусственными сахарозаменителями считаются сахарин и ацесульфам. Эти заменители разрешены у нас в стране и считаются наиболее популярными. Но многие из них могут не усваиваться организмом. Одним из первых заменителей сахара был сахарин, который слаще сахара где­то в 300 раз. При передозировке он повышает риск развития рака, влияет на обострение желчнокаменной болезни и категорически противопоказан беременным женщинам. На сегодняшний день он запрещен в Соединенных Штатах Америки, Канаде и Евросоюзе.Ацесульфам не такой сладкий, как сахарин, всего лишь в двести раз слаще сахара. Он плохо растворяется и имеет в своем сос­таве метиловый спирт. Содержится в мороженом, конфетах и различных сладких газировках. Негативно влияет на сердечно­сосудистую и нервную системы и вызывает привыкание. Его употребление запрещено в Соединенных Штатах Америки.Еще одна из альтернатив белому сахару — это различные подсластители. Например, стевиозид, который изготавливается из стевии, или, как ее называют еще, медовой травы. Он в 200 раз слаще сахара, при этом не содержит калорий, считается безо­пасным подсластителем. В любом случае, перед тем как перейти с сахара на любые его заменители и подсластители, необходима консультация врача.Непросто, но вполне возможно. Во­первых, следует соблюдать диету и полноценно спать: восемь часов в сутки — это средняя норма. Уровень глюкозы благодаря такой продолжительности сна остается в норме, организм запасается энергией, а значит, не придется добывать ее в течение дня с помощью вредных стимуляторов.Во­вторых, следует заниматься спортом. Хотя бы полчаса ходьбы ежедневно или час в тренажерном зале три раза в неделю снизят риск заработать сахарный диабет. Спорт не только создает здоровый дефицит калорий и улучшает чувствительность к инсулину, но и становится естественным источником того же дофамина.Также внимательно читайте этикетки. Сахар скрывается под десятками названий: мальтодекстрин, патока, сироп агавы, фруктозный концентрат, все ингредиенты на «­оза» (декстроза, фруктоза). Выбирайте «длинные» углеводы. Замените белый хлеб и макароны на цельнозерновые аналоги. Они дают чувство сытости и энергию без резких скачков глюкозы.Найдите здоровые альтернативы белому сахару. Вместо конфеты съешьте горсть орехов с сухофруктами, запеките яблоко с корицей, используйте в выпечке банан или ягоды.Осознанное отношение к питанию, тщательный выбор продуктов и регулярная забота о своем организме — вот ключевые шаги к тому, чтобы разорвать порочный круг сахарной зависимости. Ваше здоровье — в ваших руках, и заменить его не сможет даже самый сладкий вкус.Центр общественного здоровья и медицинской профилактики РБ им. В. Р. Бояновой