Общество 28.01.2026 в 13:31

Сладкий убийца

Как сахар незаметно подрывает наше здоровье
A- A+
Сладкий убийца
Фото: freepik.com
В XIX веке человек потреблял всего два килограмма сахара в год, а сегодня этот показатель вырос в 10 раз. По данным Минсельхоза РФ, средний россиянин незаметно для себя съедает около 23 килограммов чистого сахара в год. При этом, по нормам Минздрава РФ, человек должен употреблять не больше 8 килограммов сахара в год. Откуда же берется этот избыток? Ответ прост: почти во всех покупных готовых продуктах содержится сахар, не говоря уже о шоколадках, печенье, кисломолочных продуктах, соусах, газировке. Чем это чревато и откуда вообще появилась наша страсть к сахару?

Почему мозг требует сладкого?

Все очень просто: вкусовые рецепторы на языке активизируются, когда вы кладете в рот кусочек сладкого. Сосочки на языке непосредственно связаны с центром головного мозга, отвечающим за удовольствие, так что в этот момент происходит не только скачок инсулина, но и серотонина, и дофамина — гормонов радости. Мы чувствуем прилив энергии и радости. Рафинированный сахар действует особенно коварно: он доставляет глюкозу в мозг почти мгновенно, создавая яркий, но короткий всплеск эмоций. Мозг запоминает этот легкий путь к удовольствию и начинает требовать его снова, формируя психологическую зависимость. Расплата наступает быстро: резкий спад уровня глюкозы приводит к упадку сил, раздражительности и новому желанию съесть что­нибудь сладкое.

Всякий ли сахар «плохой»?

Сам по себе сахар не является абсолютным злом — это источник энергии для клеток нашего организма. Опасность представляет прежде всего добавленный сахар, который добавляется в процессе приготовления для придания сладкого вкуса продукту, блюду или напитку. Он принципиально отличается от натуральных сахаров, которые встречаются, например, в фруктах или молоке. Природные сахара поступают в организм вместе с витаминами, минералами, пищевыми волокнами и питательными веществами, которые смягчают их усвоение и защищают здоровье. Например, клетчатка в фруктах сдерживает быстрое усвоение сахаров и в меньшей степени отражается на повышении глюкозы крови.

Какой вред сахар наносит организму?

Систематическое злоупотребление сахаром — это прямой путь не только к лишнему весу, но и к серьезным заболеваниям. В их числе сердечно­сосудистые патологии, метаболический синдром, неалкогольная жировая болезнь печени, хронические воспалительные процессы, кариес. Участившиеся простуды, долго не проходящий насморк, хроническая усталость могут быть тревожными звоночками, указывающими на избыток сахара в рационе.

Если уровень глюкозы регулярно скачет, все время повышается и все чаще это становится привычным, то это может грозить развитием сахарного диабета второго типа. Поэтому так важно контролировать уровень сахара в крови. Норма глюкозы из капиллярной крови натощак — до 5,6 ммоль/л, венозной плазмы — до 6,1 ммоль/л. Для своевременного выявления рисков необходимо ежегодно проходить диспансеризацию и профилактические медицинские осмотры.

А как обстоят дела с сахарозаменителями?

На сегодняшний день на полках магазинов представлен широкий ассортимент продуктов с надписью «Без сахара». Вместо белого сахара в них содержатся сахарозаменители. Однако сахарозаменители подходят далеко не всем.

Первый вид таких заменителей — натуральные. К таким сахарозаменителям относятся фруктоза, ксилит и сорбит. Энергетическая ценность этих веществ в полтора­два раза меньше, чем у сахара. Фруктоза делается из ягод и фруктов, также она присутствует в меде. Внешне очень похожа на сахар, но в два раза слаще. Соответственно, калорийность также выше, чем у сахара. Максимально допустимая дозировка не более 25 г в сутки.

Ксилит изготавливается из рябины, а сорбит из кукурузных кочерыжек и семян хлопка. Максимально допустимая дозировка — 40–50 г в сутки. При передозировке вызывают диарею, желудочные расстройства и повышают риск развития холецистита.

Искусственными сахарозаменителями считаются сахарин и ацесульфам. Эти заменители разрешены у нас в стране и считаются наиболее популярными. Но многие из них могут не усваиваться организмом. Одним из первых заменителей сахара был сахарин, который слаще сахара где­то в 300 раз. При передозировке он повышает риск развития рака, влияет на обострение желчнокаменной болезни и категорически противопоказан беременным женщинам. На сегодняшний день он запрещен в Соединенных Штатах Америки, Канаде и Евросоюзе.

Ацесульфам не такой сладкий, как сахарин, всего лишь в двести раз слаще сахара. Он плохо растворяется и имеет в своем сос­таве метиловый спирт. Содержится в мороженом, конфетах и различных сладких газировках. Негативно влияет на сердечно­сосудистую и нервную системы и вызывает привыкание. Его употребление запрещено в Соединенных Штатах Америки.

Еще одна из альтернатив белому сахару — это различные подсластители. Например, стевиозид, который изготавливается из стевии, или, как ее называют еще, медовой травы. Он в 200 раз слаще сахара, при этом не содержит калорий, считается безо­пасным подсластителем. В любом случае, перед тем как перейти с сахара на любые его заменители и подсластители, необходима консультация врача.

Как избавиться от сахарной зависимости

Непросто, но вполне возможно. Во­первых, следует соблюдать диету и полноценно спать: восемь часов в сутки — это средняя норма. Уровень глюкозы благодаря такой продолжительности сна остается в норме, организм запасается энергией, а значит, не придется добывать ее в течение дня с помощью вредных стимуляторов.

Во­вторых, следует заниматься спортом. Хотя бы полчаса ходьбы ежедневно или час в тренажерном зале три раза в неделю снизят риск заработать сахарный диабет. Спорт не только создает здоровый дефицит калорий и улучшает чувствительность к инсулину, но и становится естественным источником того же дофамина.

Также внимательно читайте этикетки. Сахар скрывается под десятками названий: мальтодекстрин, патока, сироп агавы, фруктозный концентрат, все ингредиенты на «­оза» (декстроза, фруктоза). Выбирайте «длинные» углеводы. Замените белый хлеб и макароны на цельнозерновые аналоги. Они дают чувство сытости и энергию без резких скачков глюкозы.

Найдите здоровые альтернативы белому сахару. Вместо конфеты съешьте горсть орехов с сухофруктами, запеките яблоко с корицей, используйте в выпечке банан или ягоды.

Осознанное отношение к питанию, тщательный выбор продуктов и регулярная забота о своем организме — вот ключевые шаги к тому, чтобы разорвать порочный круг сахарной зависимости. Ваше здоровье — в ваших руках, и заменить его не сможет даже самый сладкий вкус.

Центр общественного здоровья и медицинской профилактики РБ им. В. Р. Бояновой
Теги
здоровье

Все новости

В Бурятии 19-летняя девушка стала земским тренером
28.01.2026 в 13:45
Промышленный гигант и федерация спортивной борьбы развивают спорт в Бурятии
28.01.2026 в 13:42
На Борсоева в Улан-Удэ столкнулись четыре иномарки
28.01.2026 в 13:34
Сладкий убийца
28.01.2026 в 13:31
В январе из-за утилизационного сбора продажи автомобилей в стране упали ещё на 19%
28.01.2026 в 12:55
Улан-Батор захлестнул вал контрафактного алкоголя
28.01.2026 в 12:44
В двух районах Бурятии отремонтируют мосты
28.01.2026 в 12:35
ТГК-14 предложили национализировать
28.01.2026 в 12:35
В Бурятии последние жители «вымершего» поселка ютились в аварийном доме
28.01.2026 в 12:34
Когда выпускники школ Бурятии будут сдавать «пробники» по ЕГЭ и ОГЭ
28.01.2026 в 12:18
ЗУРХАЙ
с 28 января по 3 февраля

Читайте также
В Бурятии 19-летняя девушка стала земским тренером
Валерия Цыренбимбаева ведет секцию по настольному теннису
28.01.2026 в 13:45
В январе из-за утилизационного сбора продажи автомобилей в стране упали ещё на 19%
Пока держится только Toyota
28.01.2026 в 12:55
Улан-Батор захлестнул вал контрафактного алкоголя
Накануне китайского нового года в страну поступает все больше поддельного  алкоголя
28.01.2026 в 12:44
В двух районах Бурятии отремонтируют мосты
Они имеют важное социальное значение
28.01.2026 в 12:35
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru