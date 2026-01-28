В Бурятии 19-летняя девушка стала земским тренером

В Бурятии определили первых трех победителей федеральной программы «Земский тренер», которая реализуется по поручению президента России. В их число вошла 19-летняя Валерия Цыренбимбаева. В ноябре 2025 гола девушка прошла конкурсный отбор и получила единовременную выплату в размере 2 млн рублей. Она выбрала для работы село вместо города, рассказали в пресс-службе правительства регионального правительства.

Валерия родом из улуса Хошун-Узур Мухоршибирского района. В 2021 году окончила Кабанскую среднюю школу и поступила в Бурятский республиканский педагогический колледж, где получила специальность в области физической культуры и спорта. Сегодня молодой тренер ведет секцию по настольному теннису на базе школы №1 и спортивной школы в селе Мухоршибирь. Она занимается с тремя группами детей от 7 лет, в каждой группе по 10 человек.

«Работа идет полным ходом, создали три группы, также группу «дети и родители», активно готовимся к соревнованиям», - сказала тренер.

Помимо Валерии, трудоустроились после конкурсного отбора Степан Васильев (спортивная борьба в Кяхтинской спортивной школе) и Алексей Монтоев (спортивная борьба в Баргузинской спортивной школе).

В марте-апреле 2026 года в Бурятии пройдет новый конкурс. Всего до 2028 года в республике планируют трудоустроить по программе «Земский тренер» 45 специалистов. Каждый получит такую же финансовую поддержку – 2 миллиона рублей на переезд и адаптацию.

«Предусмотрено несколько ключевых условий для участников: женщины в возрасте до 55 лет и мужчины до 60 лет, имеющие среднее профессиональное или высшее образование в области физической культуры и спорта. Также есть географическое ограничение - переезд в населённый пункт с численностью не более 50 тысяч жителей. Обязательства по срокам: работа в сельской спортивной школе не менее 5 лет по специальности», - пояснили в правительстве Бурятии.