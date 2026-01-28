Общество 28.01.2026 в 13:45

В Бурятии 19-летняя девушка стала земским тренером

Валерия Цыренбимбаева ведет секцию по настольному теннису
A- A+
Текст: Карина Перова
В Бурятии 19-летняя девушка стала земским тренером
Фото: freepik.com

В Бурятии определили первых трех победителей федеральной программы «Земский тренер», которая реализуется по поручению президента России. В их число вошла 19-летняя Валерия Цыренбимбаева. В ноябре 2025 гола девушка прошла конкурсный отбор и получила единовременную выплату в размере 2 млн рублей. Она выбрала для работы село вместо города, рассказали в пресс-службе правительства регионального правительства.

Валерия родом из улуса Хошун-Узур Мухоршибирского района. В 2021 году окончила Кабанскую среднюю школу и поступила в Бурятский республиканский педагогический колледж, где получила специальность в области физической культуры и спорта. Сегодня молодой тренер ведет секцию по настольному теннису на базе школы №1 и спортивной школы в селе Мухоршибирь. Она занимается с тремя группами детей от 7 лет, в каждой группе по 10 человек.

«Работа идет полным ходом, создали три группы, также группу «дети и родители», активно готовимся к соревнованиям», - сказала тренер.

Помимо Валерии, трудоустроились после конкурсного отбора Степан Васильев (спортивная борьба в Кяхтинской спортивной школе) и Алексей Монтоев (спортивная борьба в Баргузинской спортивной школе).

В марте-апреле 2026 года в Бурятии пройдет новый конкурс. Всего до 2028 года в республике планируют трудоустроить по программе «Земский тренер» 45 специалистов. Каждый получит такую же финансовую поддержку – 2 миллиона рублей на переезд и адаптацию.

«Предусмотрено несколько ключевых условий для участников: женщины в возрасте до 55 лет и мужчины до 60 лет, имеющие среднее профессиональное или высшее образование в области физической культуры и спорта. Также есть географическое ограничение - переезд в населённый пункт с численностью не более 50 тысяч жителей. Обязательства по срокам: работа в сельской спортивной школе не менее 5 лет по специальности», - пояснили в правительстве Бурятии.

Теги
земский тренер

Все новости

В Бурятии 19-летняя девушка стала земским тренером
28.01.2026 в 13:45
Промышленный гигант и федерация спортивной борьбы развивают спорт в Бурятии
28.01.2026 в 13:42
На Борсоева в Улан-Удэ столкнулись четыре иномарки
28.01.2026 в 13:34
Сладкий убийца
28.01.2026 в 13:31
В январе из-за утилизационного сбора продажи автомобилей в стране упали ещё на 19%
28.01.2026 в 12:55
Улан-Батор захлестнул вал контрафактного алкоголя
28.01.2026 в 12:44
В двух районах Бурятии отремонтируют мосты
28.01.2026 в 12:35
ТГК-14 предложили национализировать
28.01.2026 в 12:35
В Бурятии последние жители «вымершего» поселка ютились в аварийном доме
28.01.2026 в 12:34
Когда выпускники школ Бурятии будут сдавать «пробники» по ЕГЭ и ОГЭ
28.01.2026 в 12:18
ЗУРХАЙ
с 28 января по 3 февраля

Читайте также
Сладкий убийца
Как сахар незаметно подрывает наше здоровье
28.01.2026 в 13:31
В январе из-за утилизационного сбора продажи автомобилей в стране упали ещё на 19%
Пока держится только Toyota
28.01.2026 в 12:55
Улан-Батор захлестнул вал контрафактного алкоголя
Накануне китайского нового года в страну поступает все больше поддельного  алкоголя
28.01.2026 в 12:44
В двух районах Бурятии отремонтируют мосты
Они имеют важное социальное значение
28.01.2026 в 12:35
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru