В Бурятии рыба стала в три раза дороже мяса

По данным Росстата, за первые несколько недель текущего года продовольственная корзина подорожала сразу на 1,4%, чему в значительной степени способствовал рост налогов. При этом, как хорошо известно, неофициальные оценки реальной инфляции существенно превышают сухую статистику. Особенно ярко диспропорции проявились в Бурятии, где в магазинах Улан-Удэ сложилась парадоксальная ситуация: цена на обычную горбушу, считающуюся на Дальнем Востоке бросовой рыбой, более чем в два раза превышает стоимость килограмма свинины или курятины. «Номер один» изучил ассортимент городских супермаркетов, чтобы разобраться в причинах ценового перекоса.В Улан-Удэ особенно ощутимо подорожала рыба: так, стоимость килограмма горбуши возросла с 400 до 500 - 600 рублей, а обычной мороженой сельди - с 300 до 370 - 400 рублей. Даже минтай, традиционно считавшийся одной из самых доступных рыб, прибавил в цене, поднявшись с 250 до 300 рублей за кило.На этом фоне самые популярные источники белка - курятина и свинина - также подорожали, но их рост оказался не столь критичным, оставаясь на весьма приемлемых уровнях.Например, свинина (рулька) от агрохолдинга «Николаевский» реализуется в магазинах сети по 250 рублей за кило, а куриные окорочка от сибирских птицефабрик - от 250 до 260 рублей.Улан-удэнский экономист Николай Тетерин убежден, что столь сильный дисбаланс в ценах на рыбу и мясо связан с несколькими причинами.В Бурятии, со слов экономиста, эффективно функционируют два крупных агрохолдинга. Это работающий с 2011 года и обеспечивающий около 80% местного рынка производитель свинины в республике «Сибагро». Предприятие является резидентом ТОР «Бурятия», активно экспортирует продукцию в Монголию и другие страны.Второй производитель - агрохолдинг «Николаевский», выпускающий ежегодно более 4 тыс. тонн свинины и реализующий через свою розничную сеть «Николаевский». Добиваясь тем самым снижения торговых издержек и позволяя держать цены на мясо низкими.- Дешевизна свинины связана с высокой эффективностью промышленного производства, коротким жизненным циклом выращивания и низкой себестоимостью кормов по сравнению с другими видами мяса. Все это делает ее одним из самых доступных источников белка, а массовый спрос и оптимизация логистики позволяют сетям держать цены невысокими, - отмечает Тетерин.Те же самые причины массового промышленного производства курятины позволяют птицефабрикам держать цены на доступном уровне. И здесь для рынка Бурятии позитивным фактором является наличие крупных птицефабрик в Красноярском крае и Иркутской области с их хорошей логистикой.Бройлеры на сибирских фабриках растут очень быстро, требуя меньше кормов на килограмм веса по сравнению со скотом. Большая часть комбикормов импортозамещена, что снижает зависимость от импорта. А автоматизация процессов на птицефабриках и массовый характер производства снижают себестоимость.– Это очень позитивный фактор, поскольку в период экономического кризиса свинина и курятина остаются самым доступным источником белка и незаменимых аминокислот, что особенно важно для пенсионеров. При пенсиях около 20 тыс. рублей и коммуналке, съедающей более трети от нее, на еду остается мало, и дешевый белок критически важен для сохранения здоровья, - подчеркивает экономист.Врач Ирина Бадмаева полагает, что свинину есть необходимо. Ведь именно в ней имеются нутриенты, которые в недостаточном количестве содержатся в других видах мяса.Никакая баранина или говядина не сравнится со свининой по наличию всех необходимых микроэлементов в мясе.- Свинина является ценнейшим источником полноценного животного белка, который необходим для строительства и восстановления тканей организма. Она способствует росту, развитию мышечной и костной ткани, а также укрепляет иммунитет. В ней содержится множество витаминов группы В, участвующих во многих важных функциях организма. Например, благоприятно влияющих на работу нервной системы, - утверждает врач.Те же самые рекомендации и по свиному салу: в нем содержатся аминокислоты и определенные жиры, которые человек может получить лишь в считаных продуктах питания, и то не до конца. Поэтому понятным становится, почему многие люди так любят тонко нарезанные ломтики прозрачного сала с чесноком, черным хлебом, борщом и квашеной капустой. Ведь только определенное сочетание продуктов восполняет дефицит нутриентов в нашем организме. Правда все должно быть в меру.Что касается полезной в целом рыбы, то ее продажи в Бурятии продолжат и дальше падать на фоне растущих цен.- Я работал с поставщиками из Приморья и, когда бывал там, удивлялся, что та же горбуша считается у них бросовой рыбой. Ее очень много валяется в период нереста на берегу, местные жители забирают в ней только икру, а саму выбрасывают. С переработкой там всегда было плохо, - добавляет экономист.По данным Рыбного союза, с начала 2025 года общий объем производства рыбной продукции в России снизился примерно на 3%. За 11 месяцев 2025 года общий выпуск превысил 3,8 млн тонн. В сегменте мороженой рыбы объем снизился на 2%, до 2,5 млн тонн. Аналитики связывают это с увеличением производства более переработанных видов рыбы.Отраслевые эксперты отмечают спад в добыче сельди и лососевых видов. Учитывая эти тенденции, специалисты предупреждают, что в ближайшее время ожидается рост цен на популярные виды рыбы, такие как горбуша, семга и нерка.- Не совсем понятно, почему, чтобы вырастить скот или курицу, необходимо время, корма, уход, забой, а когда мы говорим про вылов рыбы, то это практически бесплатный природный ресурс. Ее выращивать не надо, она сама приплыла. В море кинул невод и выловил. И возникает один ответ на вопрос, почему рыба в три и более раз дороже мяса в Бурятии. Она такая дорогая, потому что алчность на всех этапах - добыча, транспортировка и доставка - превышает все разумные пределы. Особенно когда мы говорим про рыбные консервы в супермаркетах Улан-Удэ, где небольшой кусочек горбуши или тунца с растительным маслом и лавровым листочком стоит около 300 рублей, - негодуют улан-удэнцы.Переработчики же кивают на увеличение издержек: рост затрат на топливо и логистику, заморозку и хранение рыбы.Но самое главное, рыбная отрасль стала, особенно на Дальнем Востоке, крайне криминализированной с 90-х годов и так и не выбралась из системы непрозрачных квот на вылов, «откатов», низкой производительности и падающих инвестиций. Поэтому в самом Владивостоке своя же морская рыба ненамного дешевле, чем в Улан-Удэ.Неслучайно дороговизна рыбы на российском рынке привлекла внимание Китая, который с охотой продает нам этот продукт собственного вылова и обработки по более низким ценам.В 2025 году Китай значительно увеличил экспорт рыбы в Россию, достигнув рекордного уровня в 188 млн долларов.При этом суммарная стоимость поставленной из Китая в Россию рыбы в прошлом году составила 141,1 млн долларов, что означает рост на 34% в годовом выражении и максимальные показатели с 2015 года.Будем надеяться, что китайская рыба «приморозит» цены дальневосточных торговцев рыбой.Впрочем, она на самом деле часто оказывается вьетнамской. Например, в улан-удэнских ресторанах паназиатской кухни часто подаются блюда из пангасиуса, львиная доля которого поступает из Вьетнама в Китай, а далее уже к нам.К самому пангасиусу, который выращивается в пресных водах самой грязной реки ЮВА Меконга, много вопросов. Эта рыба выращивается в промышленных масштабах на фермах благодаря своей неприхотливости и быстрому росту, а вот чем ее кормят и в какой воде она размножается - большая загадка. Так что дикая морская рыба, не только горбуша, но и, прежде всего, диетические и крайне полезные минтай и сельдь - гораздо предпочтительнее в плане чистоты и наличия в них необходимых и важных белка, ненасыщенных жиров и микроэлементов.Пока же ясно одно: чтобы сделать рыбу в России дешевле, необходимо развивать свою аквакультуру - выращивать ее на фермах. Это позволит увеличить внутреннее производство и снизить зависимость от поставок монополистов из Приморья, приведет к снижению цен.И основная надежда потребителей снова связывается с Китаем. За счет высокого курса рубля импорт рыбы становится все более выгодным, а значит, доступнее для потребителя.В октябре прошлого года по рыбному вопросу президент Владимир Путин даже проводил отраслевое совещание. Он обратил внимание на то, что в странах с высоким уровнем потребления рыбы продолжительность жизни выше, чем в России. Сейчас, по его словам, в стране уровень потребления рыбы и морепродуктов в структуре питания граждан отстает от нормы, рекомендованной Минздравом РФ (28 кг в год). «У нас примерно сейчас 24 кг на человека получается, должно быть больше. Обращаю внимание на это также всех коллег, которые задействованы в этой работе на всех уровнях», - указал тогда глава государства.