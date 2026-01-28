Общество 28.01.2026 в 14:51

Многодетной матери вместо груди сделали операцию на ягодицах

Москвичка отсудила 259 тысяч за неудачную пластику в новосибирской клинике
Текст: КП-Новосибирск
Фото: предоставлено героиней публикации
Суд встал на сторону москвички Любови Лауфер, которая обвинила новосибирского хирурга в неудачной пластике. Как сообщает КП-Новосибирск, мама троих детей хотела сделать липофилинг: это процедура, при которой откачивают жир с проблемных зон — живота, боков — и вкачивают его в грудь.

Женщина решилась довериться новосибирскому хирургу, у которого оперировалась за три месяца до этого:

— После родов я вставляла импланты в грудь, но спустя семь лет у меня началось воспаление, пришлось их удалять. Удаляла я их у того самого новосибирского хирурга, специально прилетала на операцию в Сибирь — все прошло хорошо, — рассказала КП-Новосибирск Любовь.

Липофилинг должен был стать следующим этапом, и Любовь решила сделать его у того же врача. Но когда она приехала в Новосибирск, все пошло не так. Со слов пациентки, вечером перед операцией она узнала, что процедуру будет проводить другой врач.

— До сих пор не могу понять, почему я поддалась на уговоры и согласилась на операцию. А еще сделала ошибку: попросила остатки жира после операции на груди ввести мне в ягодицы, чтобы они стали более округлыми.

В итоге Любовь заплатила 400 тысяч, а когда очнулась после операции, для нее начался кошмар.

— Я никогда раньше такого не чувствовала. Я лежала в палате интенсивной терапии под кислородной маской. Меня с двух сторон согревали теплопушками. Но врач даже не удосужился зайти и узнать, как у меня дела, — с ужасом вспоминает москвичка. — На следующее утро меня выписали, причем в клинике не нашлось даже компрессионного белья.

Когда Любовь вернулась в Москву, столичные врачи были в ужасе от ее состояния.

— Живот у меня будто разделило пополам, грудь стала одна меньше другой, все перекосилась — кошмар просто! Но самое страшное было — это размер ягодиц! — возмущена Любовь. — Как вы отреагировали бы, если бы обратились к хирургу подправить грудь, а проснулись с попой Кардашьян? Он вместо 200 граммов жира, которых было бы достаточно при моей комплекции тела, закачал мне литра два! Да я даже сидеть не могла из-за боли.

В итоге суд встал на сторону пациентки: медики должны будут выплатить 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 159 тысяч за проведение экспертизы.

