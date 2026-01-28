В Бурятии 58-летняя сельчанка из ревности устроила поножовщину

В Бурятии жительница Курумканского района будет привлечена к уголовной ответственности за поножовщину. Разборки с кровопролитием она устроила своему сожителю на почве ревности и вскоре предстанет перед судом за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью.

Как рассказали в полиции республики, сообщение о госпитализации 48-летнего местного жителя из дома с колото-резаным ранением в область живота в дежурную часть поступило от медиков. На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа.

- Было установлено, что телесное повреждение потерпевшему нанесла 58-летняя сожительница. Выяснилось, что сожители распивали спиртные напитки и в ходе застолья между ними на почве ревности произошел конфликт. Женщина кухонным ножом нанесла один удар в живот собутыльнику, но осознав произошедшее, вызвала скорую помощь, - рассказали в МВД.

В ведомстве отметили также, что сельчанка не работает и ранее судима не была. Возбуждено уголовное дело. В настоящее время с ней проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств инцидента.

Фото: полиция РБ