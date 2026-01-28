Половина рабочего поселка Бурятии живет в темноте

В Саган-Нуре Мухоршибирского района Бурятии жителям микрорайона с неофициальным названием «Самострой» приходится ходить по утрам и вечерам по темным неосвещенным улицам и плохим дорогам. Там живет почти половина поселка, сообщили в региональном отделении Народного фронта.

Уличные фонари есть не везде – только на отдельных участках. Дороги глинистые, грейдер, по словам людей, до них не доезжает и работает только в центре. В темноте и по рытвинам жители идут в школу, в детсад, больницу и до ближайшей остановки, где останавливается автобус градообразующего предприятия – угольного разреза «Тугнуйский». Подчеркивается, что опоры, на которые можно установить фонари, есть.

«Почему почти половина поселка остается без благ цивилизации – вопрос, который жители задают уже не первый год, в том числе он звучал на Прямой линии с президентом. Народный фронт обратился в администрацию района с насущной проблемой жителей. Запросили информацию о причинах, по которым на улицах нет освещения, а также планах по развитию поселка», - заключили в ОНФ по РБ.