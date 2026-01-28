Общество 28.01.2026 в 17:42
Свыше 1800 забытых вещей возвращено пассажирам ВСЖД в 2025 году
Среди них были бензопила, самовар и даже виниловые пластинки
Текст: Иван Иванов
Тубус со стрелами, виниловые пластинки, маятник Ньютона, бензопила и самовар. Такие забытые предметы вернули пассажирам Восточно-Сибирской железной дороги благодаря специализированному онлайн-сервису АО «ФПК», сообщили в пресс-службе ВСЖД.
Всего в прошлом году пассажирам возвращено 1814 вещей, забытых в поездах дальнего следования. Чаще всего пассажиры оставляют в вагонах документы, одежду, телефоны и различные гаджеты, а также зарядные устройства к ним.
Напомним, если пассажиры забыли в поезде свои вещи, подать заявку на их поиск можно на сайте https://lost.fpc.ru. В бланке нужно указать свое имя, номер телефона, электронную почту и номер билета. Также необходимо подробно описать предмет и указать примерное место в вагоне, где он мог быть оставлен. Поиск вещей возможен в течение 30 дней с начала поездки и доступен для пассажиров поездов дальнего следования.
