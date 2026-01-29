Останина просит Генпрокуратуру разобраться в гибели многодетной матери из Бурятии

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина направила обращение в адрес генерального прокурора РФ Александра Гуцана с просьбой разобраться в гибели многодетной матери из села Нижняя Иволга Иволгинского района Бурятии. Также она заявила о необходимости проверки деятельности местной энергоснабжающей организации на предмет возможных нарушений, сообщает РИА Новости.

Напомним, тело 44-летней женщины нашли в гараже. Предварительно, она отравилась угарным газом от дизельного генератора, который запустила, чтобы обогреть дом. В те дни температура опускалась ниже 40 градусов, а также произошло переключение на сетях электроснабжения. Без матери остались трое детей, сейчас они находятся с отцом. Муниципалитет оказывает семье всевозможную помощь. Обстоятельства происшествия выясняются.

Парламентарий считает, что отключение жизнеобеспечивающих ресурсов недопустимо, когда речь идет о зиме, о семьях с детьми, тем более многодетных.

«Просим вас, уважаемый Александр Владимирович, разобраться в сложившейся ситуации и провести проверку деятельности местной энергоснабжающей организации на предмет возможных нарушений, в случае необходимости, принять меры прокурорского реагирования», - сказано в обращении.

Останина напомнила, что это уже второй подобный случай в республике за последние два месяца. Первая трагедия произошла в декабре 2025 года в СНТ Черемушки.