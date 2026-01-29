За смерть пешехода жителя Бурятии оштрафовали на 500 тысяч рублей

В Бурятии судебные приставы взыскали с местного жителя 500 тысяч рублей компенсации морального вреда за смерть человека. Трагедия произошла в Улан-Удэ. Автомобиль под управлением должника сбил мужчину, переходившего дорогу по пешеходному переходу.

Водитель двигался со значительным превышением скоростного режима и не заметил остановившийся на соседней полосе автомобиль, пропускавший пешехода. В результате полученных травм мужчина скончался на месте, а в отношении водителя было возбуждено уголовное дело.

По решению суда водитель был признан виновным, лишен прав и приговорен к 2,5 годам колонии-поселения. В пользу семьи погибшего суд постановил взыскать 500 тысяч рублей.

- В результате действий судебного пристава-исполнителя должник начал принимать меры по погашению задолженности. На сегодняшний день сумма морального вреда взыскана в полном объеме. Денежные средства перечислены на счет взыскателя, исполнительное производство окончено фактическим исполнением, - рассказали в УФССП республики.

