Полицейский обогатился на на продаже оружия, сдаваемого гражданами

Заменив уничтожение стволов, старший инспектор по лицензионно-разрешительной работе в Петровске-Забайкальском незаконно продавал изъятое у граждан оружие третьим лицам. В результате краевой суд назначил ему 7 лет строгого режима, сообщили ZAB.RU в УФСБ России по Забайкальскому краю.Схема была достаточно проста: полицейский изымал у граждан ружья с просроченными лицензиями, которые должны были быть уничтожены, однако вместо этого оружие перепродавалось новым владельцам за деньги.Петровск-Забайкальский городской суд первоначально вынес условное наказание — 2,7 года ограничения свободы. Однако прокуратура подала апелляцию, и краевой суд пересмотрел решение. В итоге обвинение потребовало около 6 лет 10 месяцев колонии строгого режима по двум статьям — незаконный оборот оружия и его присвоение с использованием служебного положения.Расследование дела провели краевое УФСБ и отдел собственной безопасности УМВД. Приговор официально вступил в силу.Фото: Номер один