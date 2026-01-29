Общество 29.01.2026 в 10:00

Полицейский обогатился на на продаже оружия, сдаваемого гражданами

В Чите махинатор реализовывал стволы, подлежащие уничтожению
Текст: Иван Иванов
Заменив уничтожение стволов, старший инспектор по лицензионно-разрешительной работе в Петровске-Забайкальском незаконно продавал изъятое у граждан оружие третьим лицам. В результате краевой суд назначил ему 7 лет строгого режима, сообщили ZAB.RU в УФСБ России по Забайкальскому краю.

Схема была достаточно проста: полицейский изымал у граждан ружья с просроченными лицензиями, которые должны были быть уничтожены, однако вместо этого оружие перепродавалось новым владельцам за деньги.

Петровск-Забайкальский городской суд первоначально вынес условное наказание —  2,7 года ограничения свободы. Однако прокуратура подала апелляцию, и краевой суд пересмотрел решение. В итоге обвинение потребовало около 6 лет 10 месяцев колонии строгого режима по двум статьям — незаконный оборот оружия и его присвоение с использованием служебного положения.

Расследование дела провели краевое УФСБ и отдел собственной безопасности УМВД. Приговор официально вступил в силу.

Фото: Номер один

