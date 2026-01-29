Жительницу Калмыкии задержали в Улан-Удэ за продажу паспорта

Экипажу вневедомственной охраны Росгвардии поступило сообщение о том, что на Центральном рынке между гражданами происходит конфликт. Мужчина обвинял женщину в краже сумки с документами и телефона.

- Со слов мужчины, в гостинице у него украли сумку с документами и сотовый телефон, пока он спал. Проснувшись и не обнаружив своих вещей, потерпевший стал просматривать записи с камер видеонаблюдения. На записи он увидел, как некая женщина уходит с его сумкой. Через несколько дней мужчине сообщили знакомые, что на Центральном рынке продают его паспорт. Приехав на рынок, мужчина увидел и опознал ту женщину с видеозаписи, - рассказали в Росгвардии республики.

Для дальнейшего разбирательства задержанную 61-летнюю уроженку Калмыкии доставили в отдел полиции. Потерпевший мужчина заявил ущерб в 30 тысяч рублей. По факту кражи возбуждено уголовное дело.

Фото: Росгвардия Бурятии