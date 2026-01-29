В районе Бурятии жеребят спасают от волков

В территориальном управлении «Саянское» Окинского сойотского муниципального округа Бурятии спасают жеребят от нападений волков. Накануне отъем детенышей от кобыл провели в подворье Станислава Самбялова в местности Ухэриг.

Всего в табуне мужчины два косяка и более 40 кобыл. Он планирует довести численность животных до 100 голов. Чтобы уберечь скот от серых хищников, владельцы лошадей во главе с руководителем территориального управления Дамбой Тапхаровым отбивают жеребят в отдельные гурты.

Кроме того, личные подворья и фермерские хозяйства объединяют усилия, чтобы совместно решить проблему нехватки кормов. Сено в тюках решено завезти из Тункинского района.

Глава Окинского сойотского муниципального округа Анатолий Ринчинов в качестве поддержки гарантировал транспорт на безвозмездной основе. Но топливо скотоводы должны оплатить сами.