Общество 29.01.2026 в 11:11

В районе Бурятии жеребят спасают от волков

Животных отбивают в отдельные гурты
A- A+
Текст: Карина Перова
В районе Бурятии жеребят спасают от волков
Фото: администрация Окинского сойотского муниципального округа

В территориальном управлении «Саянское» Окинского сойотского муниципального округа Бурятии спасают жеребят от нападений волков. Накануне отъем детенышей от кобыл провели в подворье Станислава Самбялова в местности Ухэриг.

Всего в табуне мужчины два косяка и более 40 кобыл. Он планирует довести численность животных до 100 голов. Чтобы уберечь скот от серых хищников, владельцы лошадей во главе с руководителем территориального управления Дамбой Тапхаровым отбивают жеребят в отдельные гурты.

Кроме того, личные подворья и фермерские хозяйства объединяют усилия, чтобы совместно решить проблему нехватки кормов. Сено в тюках решено завезти из Тункинского района.

Глава Окинского сойотского муниципального округа Анатолий Ринчинов в качестве поддержки гарантировал транспорт на безвозмездной основе. Но топливо скотоводы должны оплатить сами.

Теги
Ока волки лошади

Все новости

В Бурятии между Комой и Покровкой живет дерево с четырьмя стволами
29.01.2026 в 11:33
При покупке мебели в интернете жительница Бурятии потеряла деньги
29.01.2026 в 11:28
В Улан-Удэ отменили обучение для школьников второй смены
29.01.2026 в 11:12
В районе Бурятии жеребят спасают от волков
29.01.2026 в 11:11
Жительницу Калмыкии задержали в Улан-Удэ за продажу паспорта
29.01.2026 в 10:27
Два мультибалльника из Бурятии поступили в престижный вуз России
29.01.2026 в 10:27
Полицейский обогатился на продаже оружия, сдаваемого гражданами
29.01.2026 в 10:00
В Бурятии «перебравший» водитель влетел в столб
29.01.2026 в 09:59
Военнослужащий взял в заложники женщину в Иркутске
29.01.2026 в 09:56
За смерть пешехода жителя Бурятии оштрафовали на 500 тысяч рублей
29.01.2026 в 09:53
ЗУРХАЙ
с 28 января по 3 февраля

Читайте также
В Бурятии между Комой и Покровкой живет дерево с четырьмя стволами
Вяз японский растет там более 50 лет
29.01.2026 в 11:33
При покупке мебели в интернете жительница Бурятии потеряла деньги
Женщина мечтала о новой кровати
29.01.2026 в 11:28
В Улан-Удэ отменили обучение для школьников второй смены
На дистанционное обучение перевели учащихся 1-4 классов
29.01.2026 в 11:12
Жительницу Калмыкии задержали в Улан-Удэ за продажу паспорта
61-летнюю женщину подозревают в краже документа и сумки местного жителя
29.01.2026 в 10:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru