В Улан-Удэ отменили обучение для школьников второй смены

29 января в Улан-Удэ отменили занятия в школе и у второй смены. В 11 часов в столице зафиксировали температуру воздуха -33 градусов, поэтому обучение для ребят сегодня состоится в дистанционном формате.

Напомним, что первая смена обучения в школе была тоже сегодня отменена. Температура воздуха в утренние часы в Улан-Удэ составила -34 градуса.

Фото: freepik