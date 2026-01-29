Общество 29.01.2026 в 11:28
При покупке мебели в интернете жительница Бурятии потеряла деньги
Женщина мечтала о новой кровати
Текст: Елена Кокорина
В полицию района Бурятии обратилась жительница села Турка, потерявшая 9 тысяч рублей при покупке мебели через интернет. Женщина нашла в одном из местных информационных каналов объявление о продаже кровати.
- Связавшись с продавцом и договорившись о покупке, она перевела 9 тысяч рублей на указанный банковский счёт. Однако после перевода денег переписка была удалена, а продавец перестал выходить на связь. Обещанный товар заявительнице так и не был передан. Сейчас по данному факту проводится проверка. Скриншоты переписки изъяты следствием, - рассказали в полиции республики.
Фото: freepik
