Общество 29.01.2026 в 11:33

В Бурятии между Комой и Покровкой живет дерево с четырьмя стволами

Вяз японский растет там более 50 лет
Текст: Карина Перова
В Бурятии между Комой и Покровкой живет дерево с четырьмя стволами
Фото: РАЛХ

В Прибайкальском районе Бурятии в местности «Забока», что между селами Кома и Покровка, живет редкое дерево – вяз японский. Он также известен как ильм долинный. Из одного саженца выросло сразу четыре ствола, которые создают густую крону.

В Прибайкальском лесничестве подчеркнули, что сейчас дереву более 50 лет и его высота превышает 16 метров. Этот вяз был экспериментом. В середине 1970 годов в межколхозный лесхоз поселка Ильинка привезли пять саженцев из питомника Улан-Удэ. Там проводили посадку этого дерева для полезащитных полос, чтобы зимой вязы задерживали снег. Однако прижился только один саженец.

«Максимальный возраст, который может достигнуть насаждение - 300-350 лет. Вяз – засухоустойчивая порода, быстро растёт, морозостойкий», - отметили специалисты.

вяз японский

