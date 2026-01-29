В Бурятии между Комой и Покровкой живет дерево с четырьмя стволами

В Прибайкальском районе Бурятии в местности «Забока», что между селами Кома и Покровка, живет редкое дерево – вяз японский. Он также известен как ильм долинный. Из одного саженца выросло сразу четыре ствола, которые создают густую крону.

В Прибайкальском лесничестве подчеркнули, что сейчас дереву более 50 лет и его высота превышает 16 метров. Этот вяз был экспериментом. В середине 1970 годов в межколхозный лесхоз поселка Ильинка привезли пять саженцев из питомника Улан-Удэ. Там проводили посадку этого дерева для полезащитных полос, чтобы зимой вязы задерживали снег. Однако прижился только один саженец.

«Максимальный возраст, который может достигнуть насаждение - 300-350 лет. Вяз – засухоустойчивая порода, быстро растёт, морозостойкий», - отметили специалисты.