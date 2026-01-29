Покупка трактора обернулась для жительницы Бурятии потерей 200 тысяч

Жительница Кабанского района Бурятии «купила» необходимый ей трактор на сайте по продаже техники, но интернет-ресурс оказался липовым. В итоге женщина осталась и без колес, и без денег, поэтому обратилась за помощью в полицию.

Как рассказали в полиции республики, после того, как женщина оставила заявку на сайте с ней связался «менеджер». Мужчина подробно проконсультировал ее по характеристикам трактора, условиям покупки и срокам доставки.

- В ходе общения заявительнице сообщили, что техника находится в наличии и будет доставлена после полной оплаты. Доверившись продавцу и рассчитывая на получение трактора, женщина перевела на указанный счёт более 200 тысяч рублей, - комментируют в МВД Бурятии.

В течение последующих дней она ожидала доставку долгожданной покупки и поддерживала связь с продавцом, однако со временем общение прекратилось, техника доставлена не была, а мужчина перестал отвечать на сообщения и звонки. Сейчас по факту произошедшего проводится проверка. Следствием изъяты банковские документы и скриншоты переписки.

В полиции добавили, что за минувшие сутки жители Бурятии потеряли свыше 400 тысяч рублей. На уловки мошенников попались жители Заиграевского, Прибайкальского и Селенгинского районов.

Наиболее уязвимой оказалась возрастная группа от 30 до 45 лет. Самой старшей потерпевшей было 69 лет.

