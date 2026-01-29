Общество 29.01.2026 в 12:27

В Бурятии умер первый заместитель министра

Алексей Назимов всю жизнь посвятил энергетике республики
Текст: Андрей Константинов
Фото: минтранс Бурятии
29 января ушёл из жизни бывший первый заместитель министра по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии Алексей Назимов. Об этом сообщили в республиканском Минтрансе. 

Как рассказали в министерстве, Алексей Назимов работал первым заместителем министра с 2014 по 2023 годы и всю жизнь посвятил развитию энергетической инфраструктуры республики. Его усилия способствовали реализации множества значимых проектов, направленных на повышение энергоэффективности и устойчивости энергетического сектора региона. Среди наиболее заметных достижений — включение Бурятии в федеральный перечень регионов с особыми условиями функционирования рынка электроэнергии, успешная реализация схемы и программы развития электроэнергетики региона, запуск Байкальского регионального инфраструктурного форума, а также внедрение современных решений в области возобновляемой энергетики, таких как солнечные и гибридные установки. Особое внимание он уделял повышению надежности и качества электроснабжения, снятию инфраструктурных ограничений и улучшению инвестиционного климата в республике.

«Алексей Вячеславович отличался высокими профессиональными качествами, энергичностью, ответственностью и способностью находить оптимальные решения даже в самых сложных ситуациях. Он пользовался заслуженным уважением и доверием коллег, оставаясь примером компетентного специалиста и достойного человека. Светлая память об Алексее Вячеславовиче сохранится в сердцах всех, кому довелось с ним работать. Мы будем помнить его как талантливого руководителя, неравнодушного человека и верного друга», отметили в министерстве, выразив соболезнования родным и близким Алексея Назимова.

