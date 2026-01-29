Общество 29.01.2026 в 12:29

В Народном Хурале чествовали самого молодого гроссмейстера Бурятии

Депутаты отметили Эрдэма Хубукшанова и его тренеров
Текст: Карина Перова
В Народном Хурале чествовали самого молодого гроссмейстера Бурятии
Фото: Народный Хурал Бурятии

В Народном Хурале чествовали самого молодого международного гроссмейстера в истории Бурятии – 18-летнего Эрдэма Хубукшанова. Спортсмена поздравили депутаты, в том числе президент Федерации шахмат Бурятии, международный гроссмейстер Инна Ивахинова и заместитель министра по спорту региона Эрдэм Биликтуев. За высокие достижения и вклад в развитие шахматного спорта председатель республиканского парламента Владимир Павлов вручил благодарственные письма юноше и его тренерам.

В ноябре 2025 года Эрдэм блестяще выступил на Кубке президента Таджикистана в Душанбе, выполнив норматив для получения высшего звания в шахматном мире. Чтобы достичь такого результата, юноша выполнил три гроссмейстерских нормы в международных турнирах и достиг рейтинга в 2500 пунктов ЭЛО. В 11 лет бурятский шахматист получил первый балл международного мастера, в 13 – стал мастером ФИДЕ, в 15 – международным мастером, в 18 лет – гроссмейстером.

Молодого человека готовил первый тренер заслуженный тренер РБ Хаян Гармажапов и действующий наставник – заслуженный работник физической культуры и спорта РБ Тимур Иванов.

Эрдэм Хубукшанов родился в Улан-Удэ, окончил СОШ № 19. Сейчас является студентом 1-го курса Новосибирского государственного технического университета.

«В копилке его побед на мировом и российском уровнях: победитель мирового юношеского первенства по блицу, первенства мира среди мальчиков, вице-чемпион Европы среди юношей, а также Азии по быстрым шахматам и блицу среди юношей, дважды победитель первенства мира по блицу (2019, 2024 гг.), многократный победитель и призер первенств России», - добавили в пресс-службе Народного Хурала.

