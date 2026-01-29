В Монголии построят металлургический завод

Определены потенциальные инвесторы для строительства медеплавильного завода на базе госкомпании «Предприятие Эрдэнэт". Об этом сообщает информационное агентство «Монцамэ».Управляющий делами правительство Монголии Сандагийн Бямбацогт сообщил о ходе отбора инвесторов для проекта строительства завода по переработке медного концентрата. Из 13 компаний из семи стран, проявивших интерес, основными претендентами стали китайские компании NFC, Jiangxi Copper, консорциум трех китайских предприятий и швейцарская Glencore. Окончательный отбор планируется завершить к первому кварталу 2026 года. Монголия стремится к развитию своей экономики и укреплению позиций на мировом рынке металлов. Строительство медеплавильного завода является важным шагом в этом направлении, позволяя повысить внутреннюю переработку меди и увеличить добавленную стоимость. В последние годы страна добывает около 1,3 миллиона тонн медной руды ежегодно.Фото: Номер один