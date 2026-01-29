В Бурятии с райадминистрации взыскали 205 тысяч рублей за покусанных детей

В Кабанском районе Бурятии за два прошедших года от нападения бездомных собак пострадали 11 детей. Несовершеннолетние получили различные укусы, из-за чего проходили длительный курс уколов от бешенства.

Районный прокурор в интересах пострадавших обратился в суд с исковыми заявлениями о взыскании с райадминистрации компенсации морального вреда.

«Кабанский районный суд исковые требования прокуратуры удовлетворил, решения вступили в законную силу, в пользу несовершеннолетних взыскана компенсация на общую сумму 205 тыс. рублей», - отметили в прокуратуре Бурятии.