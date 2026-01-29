Общество 29.01.2026 в 15:33

На трассе в Бурятии гаишники «подхватили» шедшего в мороз мужчину

До ближайшего села ему оставалось около 12 километров
Текст: Карина Перова
Фото: УГИБДД по Бурятии

Ночью в Тункинском районе Бурятии на 87-м километре трассы «Култук – Монды» сотрудники ГАИ помогли пожилому мужчине, шедшему вдоль дороги в мороз.

Старший инспектор ДПС Алдар Бакшиханов и инспектор БДД Аралжин Янданов остановились и выяснили, что тот добирался из Улан-Удэ на попутке и вышел в местности «Стрелка». При этом до ближайшего села ему оставалось около 12 километров.

Мужчина долго ждал попутный транспорт на остановке, но никто не остановился. Чтобы не замёрзнуть, он решил идти пешком. Автоинспекторы посадили его в теплый салон служебного автомобиля, чтобы он согрелся. А также довезли до населённого пункта.

«Житель Тункинского района был искренне благодарен инспекторам за заботу и тепло. Убедившись, что помощь больше не требуется, экипаж ДПС вернулся к патрулированию», - рассказали в УГИБДД по Бурятии.

