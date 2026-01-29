Общество 29.01.2026 в 15:45
«Собак привязывает в лесу и бросает без еды и воды»
Зоозащитники обвинили жительницу Новосибирска в издевательстве над животным
Текст: КП-Новосибирск
В Новосибирске зоозащитники обвинили местную жительницу Марину (имя изменено) в издевательстве над животными. По словам волонтеров, они уже больше пяти лет пытаются добиться проверок в отношении женщины, а сама сибирячка, уверяет, что ее травят. Подробности — в материале КП-Новосибирск.
Сибирячка Анна (имя изменено) рассказывает: в октябре 2025 года их шарпей покусал ее и мужа. В семье растет ребенок, поэтому супруги решили найти собаке временную передержку, и за это время решить дальнейшую судьбу питомца.
— Позвонили заводчице — у нее не было возможности помочь. Потом я увидела пост в соцсетях, где Марина писала о какой-то собаке, просила помощи. Я написала под фото о своей проблеме. Она ответила в личные сообщения и дала номер мужчины, который якобы мог помочь, — рассказала КП-Новосибирск Анна.
По словам женщины, за передержку попросили 10 тысяч рублей наличными. Семья отдала деньги, корм, ошейник, рассчитывая позже вернуть питомца.
— На следующий день мы стали писать этому мужчине, спрашивать, как собака, где она. Нас уверяли, что все хорошо, но фото так и не прислали. А потом заводчица прислала мне видео привязанного шарпея в Барнауле. Мы обратились к волонтерам, с их помощью написали заявление в полицию, — говорит хозяйка.
Как рассказали зоозащитники, после того, как пса нашли, он не прожил и двух дней из-за стресса и обморожения.
Зоозащитники утверждают: подобные истории — не единичны. Румия Молла, зооинспектор и волонтер, говорит, что о деятельности Марины в сообществе знают давно:
— Более пяти лет волонтеры пытаются остановить эту Марину. По сообщениям людей, под видом льготной передержки у хозяев забирают животных за деньги, а потом собак и кошек вывозят в соседние регионы, в лес, к границам областей, где их просто привязывают к деревьям и столбам — без еды и воды, — рассказала Румия.
Также, как утверждают волонтеры, поступает информация об использовании породистых собак для разведения и продажи.
— Мы добиваемся вмешательства правоохранительных и надзорных органов, — говорит Румия.
Корреспонденты КП-Новосибирск дозвонились на номер Марины, но на вопросы отвечал ее друг Виктор (имя изменено), которому она передала телефон. По его словам, история с шарпеем началась вовсе не с передержки.
— Эта женщина (хозяйка шарпея Анна) три дня просила помочь с собакой, которая, по ее словам, терроризировала ее. Она записывала ночные голосовые сообщения, где прямо говорила: либо собаку заберут, либо она ее усыпит, - рассказал мужчина.
Владимир утверждает: Марина ничего не предлагала хозяйке, а речь шла о спасении животного.
— Никто не хотел брать собаку. Писали породникам, неравнодушным людям, зоозащитникам — никто не откликнулся. Тогда собаку отвезли в приют, потому что выбор был простой: либо ее усыпят, либо ее кто-то заберет.
По его словам, Марина доставила шарпея в приют и передала мужчине, представившемуся сотрудником учреждения.
Позже появились сообщения, что собаку нашли привязанной, но, как утверждает Виктор, к Марине это отношения не имеет.
