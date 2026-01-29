В Улан-Удэ прокуратура наведалась в котельную из-за жалоб на холод в квартирах

В связи с многочисленными жалобами жителей Улан-Удэ на холод в квартирах прокуратура проверила работы котельной «Юго-Западная».«Установлено, что в настоящее время из эксплуатации выведены 2 из 6 котлоагрегатов, что привело к снижению качества теплоснабжения в жилых домах. Ранее прокуратура неоднократно предупреждала руководство ТГК-14 о недопустимости нарушений закона в сфере теплоснабжения. Надзорным органом будет дана оценка действиям ресурсоснабжающей организации и органов местного самоуправления» - рассказали в прокуратуре Бурятии, заверив, что ход и завершение ремонтных работ на котельной находятся на контроле.Ранее мэрия Улан-Удэ заявила, что энергетики вывели котлы в ремонт в пик морозов без предварительного согласования с городскими властями.«Отсутствие резервного оборудования, а также внеплановый вывод котла из эксплуатации повлияли на устойчивость параметров теплоснабжения, что привело к снижению температурных показателей в 100-х кварталах. Комитетом городского хозяйства в адрес ТГК-14 направлено письмо о недопустимости вывода котлов из работы», - сообщала мэрия.