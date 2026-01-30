Общество 30.01.2026 в 09:39

В -35 в Улан-Удэ отключили отопление в жилом доме

На холод пожаловались жители сотых кварталов
A- A+
Текст: Елена Кокорина
В -35 в Улан-Удэ отключили отопление в жилом доме

Жители сотых кварталов в Улан-Удэ спали сегодня ночью под тремя одеялами, в одежде и со включенным обогревателем. Причина тому полное отключение отопления после полуночи.

В редакцию пожаловались горожане, проживающие в 102 квартале по улице Ринчино и просили помочь с решением проблемы. По их словам, чтобы спастись от холода сегодня ночью пришлось включать обогреватель на полную мощность. Батареи были даже не чуть теплыми, а абсолютно холодными! И это тогда, когда за окном -35 градусов. Стали теплеть они лишь к утру. В 9 утра они были горячие, но нагреть квартиру все еще не удается.

Напомним, что прокуратура начала проверку по многочисленным жалобами жителей Улан-Удэ на холод в квартирах и проверила работы котельной «Юго-Западная», установив, что из эксплуатации были выведены 2 из 6 котлоагрегатов. Это и привело к снижению тепла в жилых домах или вовсе его отключению, при том, что за окном в данное время стоят крепкие зимние морозы.

Ранее мэрия Улан-Удэ заявила, что энергетики вывели котлы в ремонт в пик морозов без предварительного согласования с городскими властями.

«Отсутствие резервного оборудования, а также внеплановый вывод котла из эксплуатации повлияли на устойчивость параметров теплоснабжения, что привело к снижению температурных показателей в 100-х кварталах. Комитетом городского хозяйства в адрес ТГК-14 направлено письмо о недопустимости вывода котлов из работы», - сообщала мэрия.

Фото: Номер один

Теги
отопление

Все новости

ВСЖД направила на закупки у малого и среднего бизнеса более 640 млн рублей в 2025 году
30.01.2026 в 10:45
Жителя Улан-Удэ осудили за попытку сжечь женщин и детей
30.01.2026 в 10:40
Житель Владивостока тайно оформил на улан-удэнцев сотню кредитов
30.01.2026 в 10:23
В районе Бурятии иномарка легла на крышу
30.01.2026 в 10:02
Грузовик на мосту в Бурятии врезался в легковушку
30.01.2026 в 09:55
В -35 в Улан-Удэ отключили отопление в жилом доме
30.01.2026 в 09:39
У сельчанина из Бурятии сгорел гараж с двумя машинами
30.01.2026 в 09:14
В Улан-Удэ чиновник мэрии фиктивно устроил родственницу в 21 организацию
30.01.2026 в 09:02
Плата за холодную воду без счетчика
30.01.2026 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 30 января 2026 года
30.01.2026 в 06:02
ЗУРХАЙ
с 28 января по 3 февраля

Читайте также
Житель Владивостока тайно оформил на улан-удэнцев сотню кредитов
Мошенника обвиняют в 236-ти преступлениях
30.01.2026 в 10:23
Плата за холодную воду без счетчика
Правда ли, что она выросла?
30.01.2026 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 30 января 2026 года
Астрологические советы для каждого знака зодиака
30.01.2026 в 06:02
История «детей-маугли» из Бурятии получила счастливый финал
У четверых ребятишек появилась любящая мама, а про старую они даже не вспоминают
30.01.2026 в 06:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru