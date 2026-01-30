В -35 в Улан-Удэ отключили отопление в жилом доме

Жители сотых кварталов в Улан-Удэ спали сегодня ночью под тремя одеялами, в одежде и со включенным обогревателем. Причина тому полное отключение отопления после полуночи.

В редакцию пожаловались горожане, проживающие в 102 квартале по улице Ринчино и просили помочь с решением проблемы. По их словам, чтобы спастись от холода сегодня ночью пришлось включать обогреватель на полную мощность. Батареи были даже не чуть теплыми, а абсолютно холодными! И это тогда, когда за окном -35 градусов. Стали теплеть они лишь к утру. В 9 утра они были горячие, но нагреть квартиру все еще не удается.

Напомним, что прокуратура начала проверку по многочисленным жалобами жителей Улан-Удэ на холод в квартирах и проверила работы котельной «Юго-Западная», установив, что из эксплуатации были выведены 2 из 6 котлоагрегатов. Это и привело к снижению тепла в жилых домах или вовсе его отключению, при том, что за окном в данное время стоят крепкие зимние морозы.

Ранее мэрия Улан-Удэ заявила, что энергетики вывели котлы в ремонт в пик морозов без предварительного согласования с городскими властями.



«Отсутствие резервного оборудования, а также внеплановый вывод котла из эксплуатации повлияли на устойчивость параметров теплоснабжения, что привело к снижению температурных показателей в 100-х кварталах. Комитетом городского хозяйства в адрес ТГК-14 направлено письмо о недопустимости вывода котлов из работы», - сообщала мэрия.

Фото: Номер один