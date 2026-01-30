Житель Владивостока тайно оформил на улан-удэнцев сотню кредитов

В Улан-Удэ жителя Владивостока признали виновным в совершении 236 преступлений сразу по нескольким статья, среди которых неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, мошенничество и покушение на мошенничество.

- В 2023 году мужчина, действуя в составе ОПГ, занимавшейся хищением денег, приобретал у мобильного оператора сим-карты и совместно с другими членами группы проверял привязку сотовых номеров к личным кабинетам прежних владельцев на портале «Госуслуг». Получив сведения о личных данных 52 граждан, от их имени были оформлены 116 займов, - рассказали в прокуратуре республики.

Октябрьский районный суд Улан-Удэ приговорил его к 8,5 годам исправительной колонии общего режима. Также удовлетворены исковые требования потерпевших о взыскании причиненного ущерба на сумму более 1,5 млн рублей. В доход государства конфискованы сотовые телефоны осужденного, использованные при совершении преступлений, добавили в ведомстве.

Напомним, что за аналогичные преступления в Улан-Удэ был задержан 20-летний студент одного из техникумов. Парень похитил более 218 тысяч рублей, выведя их через анонимные электронные кошельки. Его жертвами стали 48 жителей Бурятии и Иркутской области.

Фото: Номер один