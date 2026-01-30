Общество 30.01.2026 в 10:23

Житель Владивостока тайно оформил на улан-удэнцев сотню кредитов

Мошенника обвиняют в 236-ти преступлениях
A- A+
Текст: Елена Кокорина
Житель Владивостока тайно оформил на улан-удэнцев сотню кредитов

В Улан-Удэ жителя Владивостока признали виновным в совершении 236 преступлений сразу по нескольким статья, среди которых неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, мошенничество и покушение на мошенничество.

- В 2023 году мужчина, действуя в составе ОПГ, занимавшейся хищением денег, приобретал у мобильного оператора сим-карты и совместно с другими членами группы проверял привязку сотовых номеров к личным кабинетам прежних владельцев на портале «Госуслуг». Получив сведения о личных данных 52 граждан, от их имени были оформлены 116 займов, - рассказали в прокуратуре республики.

Октябрьский районный суд Улан-Удэ приговорил его к 8,5 годам исправительной колонии общего режима. Также удовлетворены исковые требования потерпевших о взыскании причиненного ущерба на сумму более 1,5 млн рублей. В доход государства конфискованы сотовые телефоны осужденного, использованные при совершении преступлений, добавили в ведомстве.

Напомним, что за аналогичные преступления в Улан-Удэ был задержан 20-летний студент одного из техникумов. Парень похитил более 218 тысяч рублей, выведя их через анонимные электронные кошельки. Его жертвами стали 48 жителей Бурятии и Иркутской области.

Фото: Номер один

Теги
мошенники

Все новости

ВСЖД направила на закупки у малого и среднего бизнеса более 640 млн рублей в 2025 году
30.01.2026 в 10:45
Жителя Улан-Удэ осудили за попытку сжечь женщин и детей
30.01.2026 в 10:40
Житель Владивостока тайно оформил на улан-удэнцев сотню кредитов
30.01.2026 в 10:23
В районе Бурятии иномарка легла на крышу
30.01.2026 в 10:02
Грузовик на мосту в Бурятии врезался в легковушку
30.01.2026 в 09:55
В -35 в Улан-Удэ отключили отопление в жилом доме
30.01.2026 в 09:39
У сельчанина из Бурятии сгорел гараж с двумя машинами
30.01.2026 в 09:14
В Улан-Удэ чиновник мэрии фиктивно устроил родственницу в 21 организацию
30.01.2026 в 09:02
Плата за холодную воду без счетчика
30.01.2026 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 30 января 2026 года
30.01.2026 в 06:02
ЗУРХАЙ
с 28 января по 3 февраля

Читайте также
В -35 в Улан-Удэ отключили отопление в жилом доме
На холод пожаловались жители сотых кварталов
30.01.2026 в 09:39
Плата за холодную воду без счетчика
Правда ли, что она выросла?
30.01.2026 в 09:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 30 января 2026 года
Астрологические советы для каждого знака зодиака
30.01.2026 в 06:02
История «детей-маугли» из Бурятии получила счастливый финал
У четверых ребятишек появилась любящая мама, а про старую они даже не вспоминают
30.01.2026 в 06:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru