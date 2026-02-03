Брикеты для жителей Бурятии становятся роскошью

В нашей республике с суровыми зимами и значительными перепадами температур перед жителями частного сектора каждый год встает один и тот же вопрос: как эффективно и экономично обогреть жилье. С выбором топлива проблем нет: можно покупать дрова, уголь, пеллеты, брикеты или использовать электроэнергию. Однако все виды топлива регулярно дорожают. Обычно наценка происходит ближе к зиме, к холодам. Особенно сильно за последнее время подскочили в цене брикеты. В причинах инфляции разбирался «Номер один».Альтернативные виды топлива в республике c каждым годом становятся все популярнее. Топливные брикеты для многих жителей Улан-Удэ и пригорода - хорошая альтернатива дровам и углю.В Бурятии большая часть продавцов торгует всего двумя видами топливных брикетов – это Pini Kay и RUF. Расскажем, чем они отличаются друг от друга. Во-первых, отличие в форме. Брикеты Pini Kay имеют форму 4-, 6- или 8-гранника со сквозным отверстием, что обеспечивает приток воздуха и улучшает горение. Брикеты RUF делают в форме кирпичика. Помимо явных различий во внешнем виде, они отличаются и технологией изготовления.У Рini-Kay самая высокая плотность в сравнении с другими видами брикетов и самая большая длительность горения. Они могут очень долго храниться, не теряя своих свойств. Для их изготовления используют шнековые прессы. В результате высокого давления, создаваемого коническим шнеком, а также под воздействием нагрева происходит спекание брикета.У брикетов RUF низкая плотность, из-за чего они крошатся при транспортировке, у них самое непродолжительное (из всех видов брикетов) время горения, их нельзя хранить длительное время без герметичной упаковки. Словом, отмечаются низкие потребительские свойства. Изготавливают такие на гидравлических прессах. Процесс производства прост, для этого не требуется высокая квалификация обслуживающего персонала. Еще один плюс - простота и удобство упаковки готовой продукции.Жительница Улан-Удэ Елена рассказала «Номер один», почему предпочитает обогревать свой дом при помощи брикетов.- У меня обычная печка, небольшая, узкая. Для растопки беру мелкие полешки. А потом кладу брикеты. Они дают жар, много тепла. Благодаря им воздух быстро прогревается. Покупаю уже несколько лет мешками, привозят прямо домой, - говорит женщина.Древесные топливные брикеты могут использоваться в качестве топлива для всех твердотопливных котлов, они отлично горят в каминах, грилях и обычных печах. Можно взять с собой на пикник вместо дров.Использование брикетов в качестве топлива позволяет получить в два-четыре раза больше тепловой энергии, чем при сжигании дров и щепы. Дело в том, что в дровах сохраняется высокая влажность, которая снижает теплотворную способность древесины.В отличие от дров, брикеты не нуждаются в предварительной сушке перед закладкой в топку. И у них более длительная продолжительность горения, что позволяет реже «подбрасывать» в печку.При горении это «топливо» мало дымит и не искрит. Кроме того, у него низкая зольность (0,5 - 1,5%). После сгорания в топке, как правило, остается только пепел, в отличие от других видов твердого топлива.Для брикетов требуется значительно меньше места для хранения, чем для дров или угля, их удобнее транспортировать.Еще один большой плюс - минимальный выброс оксидов углерода при сгорании. Также их можно длительно хранить без ухудшения качественных характеристик. В отличие от угля, они не загрязняют воздух.- Древесные брикеты легче использовать для отопления, чем те же дрова и уголь. У угля КПД, конечно, выше, но от него сажа, грязь, шлак, что для многих неприемлемо. Люди начали понимать, что брикет выгоднее по деньгам и проще в использовании. Чем, к примеру, дрова, которые нужно расколоть, сложить. Особенно часто брикеты покупают женщины, - рассказал «Номер один» эксперт в области теплоэнергетики.Примерно в середине декабря прошлого года цены на брикеты скакнули вверх. Причем подорожание было не плавным (как обычно дорожают, к примеру, продукты), а резким - сразу на 30 - 50%, а потом и на 100%. Недовольство неожиданным взлетом стоимости древесных брикетов многие жители республики высказывали в соцсетях.«Возмущению нет предела. Брикеты подорожали. Стоили 130 - 150, сейчас цена 300 рублей за одну упаковку».«Где-то по 250 - 270, на базе 210 - 230. Но производители разные. Еще недавно цены были от 130 до 160 рублей. Нет слов».«Вчера поехала на базу. Пеллеты пять штук продаются за 250 рублей наличными. На один день 1000 рублей выходит».«Лучше уж тогда дрова… брикеты брали, потому что дешевле, а раз цена сравнялась, какой смысл их покупать».«Они подкормили народ, что дешевле дров. Сейчас такая цена на них и будет».«У меня по стоимости выходило одинаково, что дрова, что брикеты. Брала брикеты, потому что удобнее и мусора меньше. Но когда цену задрали в два раза, смысла покупать их никакого», - рассуждают жители частного сектора.Спрос на топливные брикеты в Улан-Удэ превышает предложение и постоянно растет. В весенне-летний сезон цены на них, как и на другие виды топлива, немного снижаются. С августа стоимость вновь начинает расти.- Предусмотрительные люди закупают брикеты в больших объемах именно весной и летом. Покупают их и спекулянты, чтобы продать в сезон мелким оптом и в розницу по максимальной цене. Закупают в Братске по 100 - 150 рублей и перепродают у нас, - рассказал «Номер один» предприниматель Юрий Коваленко, который занимается производством топливных гранул и брикетов из отходов деревопереработки.Еще пять лет назад на территории Бурятии производством пеллет было занято семь предприятий. Еще пять планировали начать их выпуск.Лидерами по объему выпуска в то время были группа компаний «Байкаллес», ИП Ангоренов и «Байкальская лесная компания». В тройку лидеров по объему выпуска входили Баргузинский, Прибайкальский и Заиграевский районы. Крупнейшее в республике предприятие по выпуску топливных пеллет находилось в Усть-Баргузине.В 2019 году средняя цена тонны пеллет (от самых разных производителей Бурятии, а также завезенных из других регионов) составляла 8 тыс. рублей. В 2020 году она снизилась до 6 тыс. рублей.Сейчас тонна древесных брикетов в Улан-Удэ стоит от 20 до 34 тыс. рублей. А производителей, занимающихся выпуском топливных брикетов, осталось всего три.Почему же подорожали топливные брикеты?- Ответ простой. Дорогая электроэнергия, подорожали бензин и солярка. Плюс слишком мало опилок для производства. Пилорам у нас стало меньше, да и не сезон сейчас. На все это наложился большой спрос. И тут же появились спекулянты.За час производства уходит порядка 90 кВт. 1 кВт для предпринимателя стоит 10 рублей. За восьмичасовой рабочий день получается 8 100 рублей расхода только на электроэнергию. Получается, что проще привезти. Заводов по производству брикетов в Бурятии, Забайкалье и Иркутской области немного, поэтому образовался провал и стоимость пошла вверх.Просто руки опускаются… Какой смысл производить, когда себестоимость получается выше цены отпускного продукта? - рассуждает один из предпринимателей, ранее занимавшийся производством брикетов.Юрий Коваленко в пик холодов также был вынужден временно приостановить производство. Ждет, кода потеплеет хотя бы до -30˚С.- Мы производим из своего сырья, но опилок мало сейчас, не сезон. Из-за морозов пока стоит производство, так как техника ломается. Начинал я с лесопилки, а потом занялся переработкой опилок. Мороз пройдет, и цена на брикеты упадет. Сейчас 1 кг брикетов у нас стоит 20 рублей и 20 тысяч за тонну. Обычно производим тонну брикетов в день, - рассказывает предприниматель.В правительстве Бурятии признают, что производителей стало меньше из-за сокращения отходов лесопиления.Несмотря на подорожание, топливные брикеты остаются привлекательными за счет своей эффективности: дают больше тепла на единицу веса по сравнению с дровами, оставляют меньше золы и более экологичны.Многие семьи в Бурятии возвращаются к комбинированным методам отопления, используя дрова или уголь для основного обогрева, а брикеты - для поддержания тепла в ночное время или в особо холодные периоды.В долгосрочной перспективе развитие местного производства топливных брикетов из доступного сырья (отходов лесопереработки, сельскохозяйственных) может не только снизить зависимость от ценовых колебаний, но и создать новые рабочие места. Выбор топлива – это всегда баланс между доступностью, эффективностью и стоимостью.