Общество 31.01.2026 в 10:34

Глава МВД Бурятии уехал на Кавказ

Там он проинспектировал сводный отряд полиции и вручил награды
Текст: Андрей Константинов
Глава МВД Бурятии уехал на Кавказ
Министр внутренних дел Бурятии Олег Кудинов отправился на Северный Кавказ, где посетил сводный отряд полиции, несущий службу в этом регионе.

Как рассказали в МВД Бурятии, в ходе визита состоялось поощрение отличившихся бойцов отряда. Олег Кудинов вручил сотрудникам ведомственные награды и знаки отличия. В своём выступлении он отметил, что руководство Временной оперативной группировки органов внутренних дел и подразделений МВД России в составе ОГВ(с) высоко оценило работу полицейских Бурятии.  


Обращаясь к коллективу, Олег Кудинов особо отметил высокие профессиональные качества и спортивные достижения личного состава, добросовестное выполнение ими своего служебного долга даже в непростых обстоятельствах:

«Ваша служба — ежедневный подвиг. Профессионализм, мужество и верность долгу, которые вы демонстрируете, заслуживают самого глубокого уважения. Благодарю за безупречное исполнение служебного долга!»

Кроме того, министр проинспектировал условия проживания и службы сотрудников отряда, отметив их соответствие установленным требованиям.


Затем участники мероприятия собрались на Аллее славы, где возложили цветы к памятнику погибшим сотрудникам органов правопорядка Республики Бурятия. Память героев почтили минутой молчания.

Руководитель сводного отряда Анатолий Новокрещенных напомнил участникам митинга о личных историях героев, чьи имена навсегда вписаны в историю МВД Бурятии.

«Они служат примером стойкости духа и верности службе Отечеству, — сказал в завершение церемонии глава МВД Бурятии.

Фото: МВД Бурятии
кудинов полиция

