Глава МВД Бурятии уехал на Кавказ

Министр внутренних дел Бурятии Олег Кудинов отправился на Северный Кавказ, где посетил сводный отряд полиции, несущий службу в этом регионе.Обращаясь к коллективу, Олег Кудинов особо отметил высокие профессиональные качества и спортивные достижения личного состава, добросовестное выполнение ими своего служебного долга даже в непростых обстоятельствах:«Ваша служба — ежедневный подвиг. Профессионализм, мужество и верность долгу, которые вы демонстрируете, заслуживают самого глубокого уважения. Благодарю за безупречное исполнение служебного долга!»Затем участники мероприятия собрались на Аллее славы, где возложили цветы к памятнику погибшим сотрудникам органов правопорядка Республики Бурятия. Память героев почтили минутой молчания.Руководитель сводного отряда Анатолий Новокрещенных напомнил участникам митинга о личных историях героев, чьи имена навсегда вписаны в историю МВД Бурятии.