В Бурятии упали продажи пива

Морозы и дорогое спиртное оттолкнули потребителей от покупок пенного напитка
Текст: Иван Иванов
В Бурятии в январе заметно снизились продажи пива.

«Очень мало берут пива, практически падение в половину, чем в декабре. Пиво подорожало заметно, особенно западных брендов, но и китайское, и корейское пиво также выросло в цене», - сообщил менеджер по продажам одной из крупных торговых сетей Улан-Удэ.

Экс-депутат Народного Хурала Игорь Бобков полагает, что основной причиной снижения продаж пива стало не подорожание напитка, а низкий сезон.

«Неудивительно, ведь с такими сильными морозами, как в этом январе, народ просто не хочет из-за пива постоянно бегать в уборную на улицу. Ведь сейчас еще много на селе неблагоустроенного жилья без удобств», - полагает он.

Что касается повышения акцизов с 1 января этого года, то Игорь Бобков решение поддерживает. «Это дает дополнительные доходы в бюджет. А для потребителей сигнал о том, что вредные и токсичные вещества будут обходиться все дороже», - отмечает он.

В целом в 2025 году в России было реализовано 607,06 миллиона декалитров пива, что на 16,7% меньше по сравнению с предыдущим годом, сообщает Росалкогольтабакконтроль. Участники рынка связывают снижение продаж с ростом средней стоимости пива и сокращением каналов его реализации.

По данным Росстата, в декабре 2025 года средняя цена за литр пива достигла 202,1 рубля, что на 21,1% превышает уровень прошлого года. Также в течение года число магазинов и заведений общепита в стране с лицензией на продажу алкоголя уменьшилось на 4,6%.

