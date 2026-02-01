МВД Бурятии подвело итоги миграционной службы за год

В Управлении по вопросам миграции МВД по Республике Бурятия подвели итоги работы за 2025 год. По данным ведомства, обеспечение государственных услуг населению остается одним из ключевых направлений деятельности.

За прошедший год подразделениями миграционной службы республики было подано 367 704 заявления и оказано 368 382 государственные услуги. Большинство из них - 290 936 - были предоставлены гражданам, еще 77 446 услуг оказаны юридическим лицам.

В перечне из 14 оказываемых услуг наибольшим спросом у жителей Бурятии пользовались:

· Регистрационный учет граждан Российской Федерации;

· Миграционный учет иностранных граждан;

· Выдача и замена внутренних паспортов.

Значительная часть услуг была оказана через многофункциональные центры (МФЦ). За 2025 год на их базе принято 104 125 заявлений и выдано 103 330 готовых документов.

Ведомство также сообщает об изменении с 21 января 2026 года процедуры оформления заграничных паспортов старого образца. Теперь эта услуга предоставляется исключительно отделом по организации оформления заграничных паспортов УВМ МВД по Республике Бурятия.

Прием заявлений по данному вопросу в отделах по вопросам миграции УМВД России по г. Улан-Удэ и в ОП №2 прекращен. При этом все заявления, поданные до этой даты, будут обработаны и завершены теми подразделениями, которые их приняли. Получить готовый документ также нужно будет там, куда подавалось заявление.

Подать заявление на загранпаспорт старого образца теперь можно двумя способами:

1. Через Единый портал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru).

2. При личном визите в отдел по организации оформления заграничных паспортов по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Н. Нищенко, д. 19, кабинет 204, либо в любой МФЦ.

Справочный телефон отдела: 55-92-93.