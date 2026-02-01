Общество 01.02.2026 в 13:09

МВД Бурятии подвело итоги миграционной службы за год

Наиболее востребованными услугами у жителей республики стали регистрация, миграционный учет и замена паспортов
A- A+
Текст: Макар Захаров
МВД Бурятии подвело итоги миграционной службы за год
Фото МВД Бурятии, в кадре: заместитель начальника УВМ МВД по Республике Бурятия полковник полиции Василий Дулганов.

В Управлении по вопросам миграции МВД по Республике Бурятия подвели итоги работы за 2025 год. По данным ведомства, обеспечение государственных услуг населению остается одним из ключевых направлений деятельности.

За прошедший год подразделениями миграционной службы республики было подано 367 704 заявления и оказано 368 382 государственные услуги. Большинство из них - 290 936 - были предоставлены гражданам, еще 77 446 услуг оказаны юридическим лицам.

В перечне из 14 оказываемых услуг наибольшим спросом у жителей Бурятии пользовались:

· Регистрационный учет граждан Российской Федерации;

· Миграционный учет иностранных граждан;

· Выдача и замена внутренних паспортов.

Значительная часть услуг была оказана через многофункциональные центры (МФЦ). За 2025 год на их базе принято 104 125 заявлений и выдано 103 330 готовых документов.

Ведомство также сообщает об изменении с 21 января 2026 года процедуры оформления заграничных паспортов старого образца. Теперь эта услуга предоставляется исключительно отделом по организации оформления заграничных паспортов УВМ МВД по Республике Бурятия.

Прием заявлений по данному вопросу в отделах по вопросам миграции УМВД России по г. Улан-Удэ и в ОП №2 прекращен. При этом все заявления, поданные до этой даты, будут обработаны и завершены теми подразделениями, которые их приняли. Получить готовый документ также нужно будет там, куда подавалось заявление.

Подать заявление на загранпаспорт старого образца теперь можно двумя способами:

1. Через Единый портал государственных и муниципальных услуг (gosuslugi.ru).

2. При личном визите в отдел по организации оформления заграничных паспортов по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Н. Нищенко, д. 19, кабинет 204, либо в любой МФЦ.

Справочный телефон отдела: 55-92-93.

Теги
МВД миграция

Все новости

В Бурятии диспансеризация помогла выявить сотни заболеваний на ранних стадиях
01.02.2026 в 13:41
Природоохранная прокуратура обсудила с ветеранами экологию Байкала
01.02.2026 в 13:20
МВД Бурятии подвело итоги миграционной службы за год
01.02.2026 в 13:09
Ульяна Тукуренова взяла «бронзу» на престижном Кубке Ярыгина в Красноярске
01.02.2026 в 13:03
В Бодайбо введен режим ЧС
01.02.2026 в 12:50
В Улан-Удэ мужчина отравился угарным газом
01.02.2026 в 12:46
Монгольский борец впервые в новейшей истории завоевал золотую медаль на престижном российском турнире
01.02.2026 в 11:22
В Бурятии упали продажи пива
01.02.2026 в 11:19
Добравшийся до края карты
01.02.2026 в 08:00
Гороскоп для жителей Бурятии на 1 февраля 2026 года
01.02.2026 в 07:01
ЗУРХАЙ
с 28 января по 3 февраля

Читайте также
В Бурятии диспансеризация помогла выявить сотни заболеваний на ранних стадиях
Профилактические обследования, которые прошли жители республики, позволили вовремя диагностировать серьезные болезни и начать лечение
01.02.2026 в 13:41
Природоохранная прокуратура обсудила с ветеранами экологию Байкала
Встреча была посвящена правилам поведения на особо охраняемых территориях и нововведениям в законодательстве
01.02.2026 в 13:20
В Бурятии упали продажи пива
Морозы и дорогое спиртное оттолкнули потребителей от покупок пенного напитка
01.02.2026 в 11:19
Добравшийся до края карты
Случайная ошибка у границы привела путешественника к неожиданным встречам в Бурятии
01.02.2026 в 08:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru