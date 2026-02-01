Общество 01.02.2026 в 13:20

Природоохранная прокуратура обсудила с ветеранами экологию Байкала

Встреча была посвящена правилам поведения на особо охраняемых территориях и нововведениям в законодательстве
Текст: Макар Захаров
Фото: Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура

Ольхонская межрайонная природоохранная прокуратура организовала просветительскую встречу с работниками и членами дома Ветеранов. Мероприятие было направлено на повышение экологической грамотности и правовой культуры среди старшего поколения.

Перед собравшимися выступил межрайонный природоохранный прокурор Константин Чжен. Он разъяснил ключевые нормы законодательства в сфере охраны окружающей среды и природопользования.

Основное внимание в ходе беседы было уделено режиму, действующему на особо охраняемых природных территориях (ООПТ). Ветераны получили информацию о правилах поведения на ООПТ, о требованиях законодательства в границах центральной экологической зоны Байкальской природной территории, а также об актуальных экологических угрозах.

Особый интерес вызвали разъяснения по последним изменениям в законодательстве об охране озера Байкал. Участники встречи также обсудили, как граждане могут взаимодействовать с надзорными органами в случае выявления нарушений в природоохранной сфере.

