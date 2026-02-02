Общество 02.02.2026 в 09:00

Продажа жилья без налога для семей с детьми

Что важно знать?
Текст: Номер один
Продажа жилья без налога для семей с детьми
Вопрос: «Что изменилось в условиях льготы по налогу при продаже жилья для семей с детьми?»

 Анна Викторовна Я., г. Улан-Удэ

Семьи с 2 и более детьми имеют право на освобождение от НДФЛ при продаже жилья. Независимо от срока владения, при соблюдении установленных условий.

В 2026 году применение этой льготы расширено:

1. По возрасту. Налог не платят семьи с 2 и более детьми до 18 лет или до 24 лет при очном обучении. Дополнение: если ребенок признан недееспособным, право на освобождение от налога — независимо от возраста.

2. На 4 месяца увеличен срок для использования льготы. До 2026 года. Для освобождения от налога учитывался второй ребенок, рожденный после сделки, но в том же году.

Период рождения ребенка после продажи жилья продлен до 30 апреля следующего года.

 

