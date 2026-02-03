Общество 03.02.2026 в 09:00

Гибкий рабочий график

Как его установить?
A- A+
Текст: Номер один
Гибкий рабочий график
Pixabay

Вопрос: «Можно ли установить более гибкий график на работе?» 

Баярма Ц.

Трудовое законодательство не ограничивает возможность установления гибкого графика работы, включая внешних совместителей. Однако продолжительность такой работы не может быть бесконечной и должна строго соответствовать нормам ТК РФ.

Ключевые положения:

1.Режим гибкого рабочего времени определяется соглашением сторон: начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня. Работодатель обязан обеспечить отработку суммарного количества часов в учетном периоде.

2.Режим можно закрепить в трудовом договоре, дополнительном соглашении или правилах внутреннего трудового распорядка.

3.Для совместителей действует важное условие: работа должна выполняться исключительно в свободное от основной занятости время.

4.Установлены пределы: в дни основной работы - не более 4 часов, общая продолжительность - не более половины месячной нормы.

5.Работодателю рекомендовано запрашивать у совместителя документы, подтверждающие график на основном месте работы, для минимизации рисков.

Конфликты и проверки чаще всего возникают в двух случаях:

1.Фактическое превышение допустимой продолжительности работы совместителя.

2.Попытки оформить полную занятость как совместительство для обхода гарантий.

В таких ситуациях контролирующие органы могут потребовать переквалификации трудовых отношений и констатировать нарушение норм охраны труда.

Внешнее совместительство с гибким графиком - законный инструмент, но его использование требует строгого соблюдения норм о максимальной продолжительности рабочего времени и работе только в свободное от основной деятельности время.

Теги
справбюро

Все новости

Костолом из Бурятии завоевал «серебро» на международном турнире в Маньчжурии
03.02.2026 в 10:41
На севере Бурятии побывала команда проекта «Москвич‑полярник»
03.02.2026 в 10:18
В Улан-Удэ водитель без прав устроил ДТП не соблюдая дистанцию
03.02.2026 в 10:13
В пригороде Улан-Удэ стая собак загрызла сородича
03.02.2026 в 10:05
У строителей моста в Улан-Удэ требуют вернуть аванс
03.02.2026 в 10:02
На трассе в Бурятии внедорожник насмерть сбил человека
03.02.2026 в 09:50
В Бурятии группа черных лесорубов может «присесть» на 7 лет
03.02.2026 в 09:49
В Бурятии за два дня пятеро детей отравились угарным газом
03.02.2026 в 09:41
На Байкале в Бурятии застрял «Форд» с двумя рыбаками
03.02.2026 в 09:10
Гибкий рабочий график
03.02.2026 в 09:00
ЗУРХАЙ
с 28 января по 3 февраля

Читайте также
Костолом из Бурятии завоевал «серебро» на международном турнире в Маньчжурии
Всего было 186 участников
03.02.2026 в 10:41
На севере Бурятии побывала команда проекта «Москвич‑полярник»
Четверо человек путешествуют на легендарном советском автомобиле
03.02.2026 в 10:18
У строителей моста в Улан-Удэ требуют вернуть аванс
Речь идет об огромной сумме
03.02.2026 в 10:02
В Бурятии группа черных лесорубов может «присесть» на 7 лет
Ущерб от их вырубки оценили в 746 тысяч рублей
03.02.2026 в 09:49
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru