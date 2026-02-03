Гибкий рабочий график

Вопрос: «Можно ли установить более гибкий график на работе?»

Баярма Ц.

Трудовое законодательство не ограничивает возможность установления гибкого графика работы, включая внешних совместителей. Однако продолжительность такой работы не может быть бесконечной и должна строго соответствовать нормам ТК РФ.

Ключевые положения:

1.Режим гибкого рабочего времени определяется соглашением сторон: начало, окончание или общая продолжительность рабочего дня. Работодатель обязан обеспечить отработку суммарного количества часов в учетном периоде.

2.Режим можно закрепить в трудовом договоре, дополнительном соглашении или правилах внутреннего трудового распорядка.

3.Для совместителей действует важное условие: работа должна выполняться исключительно в свободное от основной занятости время.

4.Установлены пределы: в дни основной работы - не более 4 часов, общая продолжительность - не более половины месячной нормы.

5.Работодателю рекомендовано запрашивать у совместителя документы, подтверждающие график на основном месте работы, для минимизации рисков.

Конфликты и проверки чаще всего возникают в двух случаях:

1.Фактическое превышение допустимой продолжительности работы совместителя.

2.Попытки оформить полную занятость как совместительство для обхода гарантий.

В таких ситуациях контролирующие органы могут потребовать переквалификации трудовых отношений и констатировать нарушение норм охраны труда.

Внешнее совместительство с гибким графиком - законный инструмент, но его использование требует строгого соблюдения норм о максимальной продолжительности рабочего времени и работе только в свободное от основной деятельности время.