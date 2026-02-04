Алименты на ребенка, находящегося под опекой

Вопрос: «Могут ли опекуны подать на алименты от кровных родителей ребенка?»

Галина Т.

Опекун или попечитель является законным представителем ребенка и обязан защищать его права. Взыскание алиментов относится к защите имущественных интересов ребенка. Кровные родители обязаны содержать своего ребенка до 18 лет, даже если они лишены родительских прав и ребенок воспитывается опекуном или попечителем.

Если ребенок нетрудоспособен и нуждается в материальной помощи, алименты могут взыскиваться и после 18-летия.

Способы взыскания алиментов с родителей:

1. По соглашению. Оно оформляется у нотариуса и имеет силу исполнительного документа. При нарушении условий можно обратиться в службу судебных приставов и взыскать алименты без суда.

2. Через суд. За помощью в составлении иска можно обратиться в органы опеки и попечительства.

Документы для подачи на алименты:

- заявление о вынесении судебного приказа или иск о взыскании алиментов;

- копии документов, подтверждающих родство. Например, свидетельство о браке, решение суда;

- справка о составе семьи;

- расчет суммы алиментов. Например, документы, подтверждающие расходы на ребенка;

- справка о доходах;

- документ, подтверждающий отправку копии иска ответчику, например чек Почты России;

- медицинские документы, например справка об инвалидности, - если есть;

- другие договоры сторон о содержании ребенка или нетрудоспособного старше 18 лет - если есть

Если опекун или попечитель не взыскивает алименты, то это могут сделать органы опеки и попечительства.