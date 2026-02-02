В Улан-Удэ «управляшка» зажала своим сотрудникам почти полмиллиона

В одной из управляющих компаний Улан-Удэ вскрылись многочисленные нарушения трудового законодательства. Работники УК обратились в прокуратуру Железнодорожного района.

В ходе проверки выяснилось, что людям выплачивали зарплату произвольно, без учета расчетных листков. Это привело к тому, что часть работников недополучала положенные средства, а другим, напротив, начисляли повышенные выплаты. Также сотрудникам не выплачивались отпускные, а при увольнении не производился полный расчет. Всего людям «зажали» 474 тысячи рублей.

«Прокуратура района внесла представление руководителю организации, по результатам рассмотрения которого нарушения устранены, работникам выданы расчетные листки, выплачена задолженность по зарплате и другим выплатам», - отметили в прокуратуре Бурятии.