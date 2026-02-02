В Народном Хурале Бурятии обсудили сбои в электроснабжении

Затянувшиеся лютые морозы стали для жителей Бурятии настоящим испытанием. От людей поступило немало жалоб на периодические сбои и отключения электроэнергии. 30 января в Народном Хурале состоялось совещание, на котором обсудили проблемы в электроэнергетике.

С докладами выступили представители сетевых, сбытовых и генерирующих компаний – АО «Россети Сибирь»-«Бурятэнерго», территориального подразделения «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт», Гусиноозерской ГРЭС, ПАО «ТГК-14».

Мер недостаточно

Депутаты республиканского парламента не раз затрагивали вопросы повышения надежности электросетевого хозяйства и предпринимали определенные меры. С 1 января 2025 года в регионе действует дифференцированный тариф, направленный на выявление аномально высокого потребления и борьбу с майнингом. Главная цель нововведения – пресечь случаи, когда потребители с промышленными объемами электроэнергии скрываются под статусом физических лиц. За это время составили порядка 180 актов по факту коммерческой деятельности в частных домовладениях. После нарушителей наказали – перевели на тариф юрлиц и сделали перерасчет (в сторону увеличения).

С 1 января 2026 года вступило в силу регуляторное соглашение между правительством Бурятии и ПАО «Россети Сибирь»–«Бурятэнерго». Его заключили на семь лет. Компания берет на себя обязательства по улучшению электроснабжения за счет дополнительного увеличения тарифов на передачу электроэнергии для бизнеса сверх инфляции на 5%. По словам и.о. директора филиала ПАО «Россети Сибирь»-«Бурятэнерго» Виктора Перелыгина, первоочередная задача соглашения – ликвидация очереди из 7700 абонентов, которые заждались присоединения к электросетям. Эту просрочку по договорам энергетики должны решить за три года.

Специалисты реконструировали и построили новые трансформаторные подстанции, воздушные и кабельные линии электропередач. Соглашение с Минэнерго о модернизации Улан-Удэнской ТЭЦ-2, установка новых котлов теплогенерации также должны были послужить решению накопившихся проблем. Но, по мнению председателя комитета Народного Хурала Бурятии по экономической политике, природопользованию и экологии Иннокентия Вахрамеева, нынешний отопительный сезон показал, что все эти меры были недостаточными. В его адрес довольно часто поступают обращения от жителей округа № 17 – поселков Комушка, Радужный, ДНТ «Перспектива». За сутки там происходит до десяти отключений электроэнергии. Парламентарий отметил, что «люди элементарно еду не могут приготовить. От отключения к отключению живут».

– Если анализировать сложившуюся ситуацию, то можно сказать, что кроме того, что сети изношены, наблюдается отсутствие контроля или попустительства на местах. Это не дело, коллеги. Надо какие-то меры предпринимать, - сказал депутат.

Также без света приходится сидеть жителям мкр. Забайкальский, Сотниково, Нижних Тальцов, Нижней Иволги и др. Председатель комитета городского хозяйства администрации Улан-Удэ Дмитрий Федоров подчеркнул, что по линии Единой дежурной диспетчерской службы на 26 января зафиксировали 2417 жалоб и вопросов горожан по электроснабжению. Для сравнения, в прошлом году, их было всего 769.

В свою очередь территориальный прокурор поручил провести проверки, дать оценку всем технологическим сбоям на предмет своевременности их устранения и причин возникновения. После вмешательства прокуратуры восстановлено свыше 16 тысяч прав граждан, произведен перерасчет коммунальной платы. Также был усилен контроль над тарифным регулированием.

Пути решения

В пик суровых морозов республика побила исторический рекорд потребления электрической мощности. 21 января максимум составил 1 281 МВт. Энергетики связывают это с массовым переходом людей на электроотопление из-за роста цен на дрова и уголь. В городе уже практически отсутствуют свободные мощности для технологического присоединения. Всего в электросетевой комплекс «Бурятэнерго» входит 200 подстанций. В компании заявили: часть из них перегружена, износ оборудования и ЛЭП дошел до 84%. Плоха и спецтехника – 76% (244 машин) работает с истекшим нормативным сроком эксплуатации. Это негативно сказывается на времени ликвидации аварий. Кроме того, не хватает рабочих рук. «В энергетику сегодня желающих идти работать нет. У нас сейчас 265 вакансий», - признался Виктор Перелыгин.

Чтобы выйти из сложной ситуации, в филиале «Россети Сибирь» разработали программу повышения надежности (ППН). 21 января ее направили в Минэнерго на рассмотрение. Речь идет о сумме в 10,3 млрд рублей – деньги планируют направить на реконструкцию, ликвидацию закрытых центров питания, приобретение и обновление техники и др. В том числе работать будут над усилением мощностей подстанций Нижнего Саянтуя и Кырена.

Огромным подспорьем станет и федеральная программа «Чистый воздух». Первыми на очереди – вновь Левый берег и поселок Забайкальский. Уже разработана проектная документация, завершается экспертиза. Предусмотрена реконструкция подстанции Бурводстрой и распределительных сетей. Напомним, на средства бюджета выполняется полный комплекс перевода потребителей на электроотопление: монтируется соответствующая проводка и обогревательное устройство – согласно расчетам и площади дома.

При этом энергетики убеждены: с учетом климатических условий у жителей должны быть альтернативные источники теплоснабжения – печи или котельные. А депутат Анатолий Кушнарев напомнил о важности энергосбережения.

– Некоторые строят дома как попало: брус тонкий, ни защиты, ни утепления нет. Из-за этого огромное количество энергии уходит в воздух. Поэтому три года назад наш комитет предлагал утепление домов на 50% компенсировать из бюджета Бурятии. Если бы мы стимулировали этот процесс, представляете, какая бы экономия электроэнергии была. Потери резко бы уменьшились, - отметил народный избранник.

Также Кушнарев призвал обратить внимание на пригородную зону, где население стремительно растет, в том числе из-за миграции молодежи из сел. Он подчеркнул, что в Нижнем Саянтуе осталось всего 300 свободных участков. Из-за новых домохозяйств также растет нагрузка на сети.

Депутат Андрей Невьянцев поинтересовался, как обстоят дела с установкой умных приборов учета. Благодаря такому оборудованию можно ограничивать и контролировать мощность и потребление электроэнергии – автоматизированная система фиксирует всю нагрузку. В Бурятии до 2031 года реализуется специальная инвестиционная программа, утвержденная Минтрансом республики. Директор территориального подразделения «Энергосбыт Бурятии» АО «Читаэнергосбыт» Артем Каширский отметил, что в этом году в домах появится около 6 тысяч «умных счетчиков».

Мерзнущие «сотые»

Парламентарии не обошли стороной и котельную «Юго-Западная». Там недавно делали ремонт котлов № 3 и № 6. Причем один из котлов отключили без уведомления администрации города (по информации КГХ). Из-за этого жители сотых стали мерзнуть. Пришлось использовать другой уголь, чтобы поднять температуру из-за отсутствия одного котла.

– Ресурсоснабжающие организации с городом должны согласовывать, когда они работы проводят, в какой период. Зачем в морозы ставить в график ремонт котлов? Надо же понимать, что это стоит делать в более теплый период, желательно в летний, чтобы не допускать таких случаев, - заметил Иннокентий Вахрамеев.

В ПАО «ТГК-14» пострадавшим горожанам пообещали сделать перерасчет. «Не нужно населению идти в расчетные центры для написания заявления. Все будет сделано автоматически», - заверил главный инженер компании Чингис Гомбоев.

В КГХ признали, что на «Юго-Западной» котельной недостаточно котлов (всего их шесть). В мэрии намерены увеличить количество оборудования, сейчас определяются источники финансирования.

О ситуации на Гусиноозерской ГРЭС доложил директор Дмитрий Эпов. По его словам, станция работает стабильно. Из шести блоков в работе находится пять. Один – в неплановом аварийном ремонте до 13 февраля. 30 декабря там сломался генератор.

– Все инструменты, приспособления, запасные части есть. Работы организованы круглосуточно. Это не привело к серьезным нарушениям в электроэнергетическом режиме республики. Запасы топлива накоплены значительно выше нормативов, установленных минэнерго, - заявил Эпов.

В этом году парламентарии в рамках выездного совещания ознакомятся с работой Гусиноозерской ГРЭС: рассмотрят проблемы и перспективы развития.

Усилить контроль

Председатель КГХ Дмитрий Федоров отметил, что «в ресурсоснабжающих организациях плохо организована работа по информированию населения об отключениях». По словам чиновника, жителям сложно получить интересующую их информацию через колл-центры. Поэтому зачастую они обращаются в администрацию или в СМИ.

– Когда гаснет большая часть города, нам приходится в дистанционном управлении брать какую-то информацию от руководства «Россетей» либо от «ТГК-14». И уже от администрации Улан-Удэ выдавать эту информацию. Сейчас мы вместе прорабатываем схемы своевременного информирования населения о планируемых и аварийных отключениях, с привлечением чат-ботов, - сказал Дмитрий Федоров.

Он добавил, что в телеграм-канале «Диспетчерская служба города Улан-Удэ», где представители «Россетей» размещают информацию, порой отражены не все адреса и улицы.

– Мнение многих депутатов сходится в том, что необходимо улучшить межведомственное взаимодействие и усилить контроль. Это мы обращаемся к министерству транспорта, комитету городского хозяйства. А ресурсоснабжающим организациям стоит усилить разъяснительную работу – не все знают, какие меры необходимо принимать, - заключил председатель комитета Народного Хурала по экономической политике, природопользованию и экологии.

Добавим, в рамках республиканского штаба по электроснабжению создана оперативная группа под руководством зампреда правительства Бурятии Евгения Коркина. Она ежедневно контролирует ситуации, связанные с отключением электроэнергии.