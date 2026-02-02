На заработке в интернете улан-удэнка потеряла свыше 350 тысяч рублей

За минувшие выходные жители Бурятии потеряли около 760 тысяч рублей, и почти половину от этой суммы мошенникам отдала жительница Улан-Удэ.

28 января женщина обратилась в полицию и рассказала, что в мессенджере вступила в переписку с ранее неизвестной ей женщиной, которая предложила ей выгодный заработок в интернете.

- Ее убедили вложить деньги в инвестиционные проекты, и первоначальная сумма перевода составила 60 тысяч рублей. Позже мошенница вновь связалась с гражданкой и предложила продолжить инвестиции с целью получения более высокого дохода. Поддавшись уговорам, потерпевшая перевела деньги на более чем 20 банковских счетов, потеряв в общей сложности 352 226 рублей, - сообщили в МВД республики.

Сейчас сотрудниками полиции ведутся оперативно-розыскные мероприятия для установления лиц, причастных к данному преступлению.

Фото: loon.site