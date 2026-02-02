В Улан-Удэ в 30 раз уменьшилась площадь лесных пожаров

В Комитете по ГО и ЧС подвели итоги работы за 2025 год. За этот период в Улан-Удэ почти в 30 раз уменьшилась общая площадь пожаров: в прошлом году, в границах города, от восьми пожаров пострадало 3,62 гектара леса, а в 2024 году – 107,55 га.

Ранее обнаружение, которое позволило достичь снижения, обеспечивают созданные патрульные группы, поэтому возгорания были ликвидированы в первые часы с момента обнаружения,считают в ведомстве.

– Значительно возросло материально-техническое оснащение служб. Приобретены современные автомобили повышенной проходимости: два «УАЗа», оборудованные всеми необходимыми средствами спасения, пожаротушения, в частности ранцевыми лесными огнетушителями, и для оказания первой медицинской помощи. Помимо этого: водолазные костюмы, альпинистское снаряжение, обеспечивающие эффективное проведение работ в сложных условиях, – отметил председатель Комитета по ГО, ЧС и общественной безопасности Валерий Вильдавский.

Фото: Елена Кокорина