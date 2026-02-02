Общество 02.02.2026 в 12:00

В библиотеке Улан-Удэ теперь можно читать вместе с собаками

В учреждении запустили проект по канистерапии «Тепло семейного круга»
A- A+
Текст: Карина Перова
В библиотеке Улан-Удэ теперь можно читать вместе с собаками
Фото: ТГ-канал Соелмы Дагаевой

В Улан-Удэ Республиканская детско-юношеская библиотека 29 января запустила проект по канистерапии «Тепло семейного круга» (0+). Во время таких встреч ребенок берет книжку и читает ее своему новому пушистому другу – специально обученной, терпеливой собаке-терапевту. Учреждение работает с клубом «Амгалан».

«Собака – идеальный слушатель. Она не торопит, не поправляет, а просто внимательно «слушает», виляя хвостом. В такой безопасной и полной принятия атмосфере у детей – особенно у тех, кто стесняется или испытывает трудности, – уходит страх. Появляется уверенность. И самое главное – рождается настоящая, искренняя радость от чтения», - прокомментировала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Такой опыт уже внедрили в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и во многих других городах. Теперь эту эстафету перенимает и Бурятия.

Кроме того, в рамках проекта состоятся встречи с семейными психологами, творческие мастерские «Диалог без слов». Там семьи смогут творить поделки по мотивам прочитанных книг (лепка, рисование, аппликация).

Возрастное ограничение 0+

Теги
канистерапия библиотека

Все новости

Читу засыпят цветами на 23 миллиона рублей
02.02.2026 в 13:02
Бурятию снова завалит снегом
02.02.2026 в 12:50
Майнингу в Бурятии прописали уголовное дело
02.02.2026 в 12:46
В Бурятии для детей участников СВО организуют поход по лесу
02.02.2026 в 12:35
За взятку гаишнику улан-удэнку оштрафовали на 100 тысяч
02.02.2026 в 12:32
В Бурятии готовят к выпуску уникальный сборник новых зимних игр
02.02.2026 в 12:24
В библиотеке Улан-Удэ теперь можно читать вместе с собаками
02.02.2026 в 12:00
В Улан-Удэ в 30 раз уменьшилась площадь лесных пожаров
02.02.2026 в 11:54
На заработке в интернете улан-удэнка потеряла свыше 350 тысяч рублей
02.02.2026 в 11:34
Забайкальский край вырвался в «лидеры» по заболеваемости раком
02.02.2026 в 11:32
ЗУРХАЙ
с 28 января по 3 февраля

Читайте также
Читу засыпят цветами на 23 миллиона рублей
Проект озеленения и обустройства цветочных клумб вызвал удивление
02.02.2026 в 13:02
Бурятию снова завалит снегом
Синоптики рассказали о погоде на первую половину недели
02.02.2026 в 12:50
Майнингу в Бурятии прописали уголовное дело
Основателя Bitriver отправили под домашний арест из-за неуплаты налогов
02.02.2026 в 12:46
В Бурятии для детей участников СВО организуют поход по лесу
Потом это начинание приобретет гораздо более широкий размах
02.02.2026 в 12:35
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru