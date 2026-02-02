В библиотеке Улан-Удэ теперь можно читать вместе с собаками

В Улан-Удэ Республиканская детско-юношеская библиотека 29 января запустила проект по канистерапии «Тепло семейного круга» (0+). Во время таких встреч ребенок берет книжку и читает ее своему новому пушистому другу – специально обученной, терпеливой собаке-терапевту. Учреждение работает с клубом «Амгалан».

«Собака – идеальный слушатель. Она не торопит, не поправляет, а просто внимательно «слушает», виляя хвостом. В такой безопасной и полной принятия атмосфере у детей – особенно у тех, кто стесняется или испытывает трудности, – уходит страх. Появляется уверенность. И самое главное – рождается настоящая, искренняя радость от чтения», - прокомментировала министр культуры Бурятии Соелма Дагаева.

Такой опыт уже внедрили в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и во многих других городах. Теперь эту эстафету перенимает и Бурятия.

Кроме того, в рамках проекта состоятся встречи с семейными психологами, творческие мастерские «Диалог без слов». Там семьи смогут творить поделки по мотивам прочитанных книг (лепка, рисование, аппликация).

