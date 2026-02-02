В Бурятии готовят к выпуску уникальный сборник новых зимних игр

Скоро в Бурятии в формате pdf будет выпущен сборник игр, которые принимали участие в первых в истории республики «Зимних играх». Это был конкурс, который назывался «Битва за будущее – Зимние игры». Он прошел под эгидой АНО «Монолит».

Игры собрали 41 команду-участницу, причем командой могла стать даже обычная семья, если у нее есть идея игры для зимнего сезона. Каждая команда представила свою игру. По итогам конкурса были определены три главных победителя, а также были дополнительные призы, дипломы.

Первое место завоевала игра «Снежный Олимп» от жителей микрорайона Нижние Саяны города Улан-Удэ. Авторам игры присудили денежный приз в 50 тысяч рублей. Игру организовали на спортплощадке, на которой обустроили несколько импровизированных дорожек. Первый этап состоял в том, чтобы взять кусок прессованного снега и, положив на голову, добежать до выставленного конуса, обежать его и вернуться на исходную позицию. Еще один этап – сделанный из снега шар надо клюшкой, палкой тоже провести до конуса и обратно. И так далее. В конце было чаепитие.

На почетном втором месте – игра «Снежная эскадра» от команды из улан-удэнского микрорайона Радужный. Приз 30 тысяч. Третье место и приз в 10 тысяч рублей – у комплекса авторских игр от ТОС «Хэр-Горхон» села Зун-Мурино Тункинского района.

Как отметил Андрей Бородин, директор АНО, среди участников конкурса было много команд из сельских районов республики. По его словам, этот первый конкурс удался. Команды из самых разных мест Бурятии создали свои игры, представили видео и фото, рассказали о правилах игры, правилах безопасности. Официальное награждение победителей будет приурочено к народному празднику Сагаалган. Лучшие зимние игры войдут в сборник. Потом эти наработки можно будет использовать в школах, лагерях отдыха и т. д. Наверное, новыми зимними играми могут заинтересоваться и представители бурятского турбизнеса. Почему бы не развлечь туристов чем-то новым. Конкурсные работы в социальной сети «ВКонтакте» просмотрели более 70 тысяч человек. Сборник игр в электронном виде будет размещен на сайте patriot03.ru