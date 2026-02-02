Общество 02.02.2026 в 12:32

За взятку гаишнику улан-удэнку оштрафовали на 100 тысяч

Пьяная женщина пыталась откупиться от полицейского 20-ю тысячами
Текст: Елена Кокорина
За взятку гаишнику улан-удэнку оштрафовали на 100 тысяч

За взятку в размере 20 тысяч рублей сотруднику ГИБДД 46-летнюю жительницу Улан-Удэ оштрафовали на 100 тысяч рублей. Женщина пыталась откупиться от гаишника, когда машина, в которой она находилась пассажиркой, нарушила ПДД.

Согласно материалам дела сотрудник ГИБДД остановил автомобиль «Тойота Камри», который неоднократно выезжал за пределы дорожной разметки. В ходе проверки выяснилось, что водитель и пассажирка были пьяны.

- После остановки автомобиля женщина неоднократно предлагала инспектору взятку в размере 20 тыс. рублей за несоставление протоколов об отстранении ее знакомого от управления и помещении автомобиля на штрафную стоянку, - рассказали в прокуратуре республики.

В ходе судебного заседания подсудимая полностью признала свою вину. В качестве смягчающих обстоятельств она просила учесть, что ее сын погиб при исполнении воинского долга, а муж в настоящее время проходит службу в зоне проведения СВО. Суд учел эти обстоятельства и оштрафовал ее на 100 тысяч рублей.

Приговор пока не вступил в законную силу.

Фото: loon.site

