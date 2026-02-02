В Бурятии для детей участников СВО организуют поход по лесу

С наступлением теплых месяцев в Бурятии пройдет «пилотный» проект, направленный на детей участников СВО (в приоритете дети погибших). Как отметил Андрей Бородин, директор АНО «Монолит», который курирует это начинание, «пилотным» проектом будут охвачены 8-класники. Их будет примерно 10.

Вместе с ними в поход пойдут три наставника – сертифицированный гид-экскурсовод и два представителя от Ассоциации участников и ветеранов СВО. За три дня пройдут максимум около 10 километров с финальным мероприятием на берегу Байкала (ориентировочно, в Максимихе).

Конечно, это не категорийный маршрут, где необходимы специальные навыки. Движение будет контролировать команда, готовая оказать при необходимости помощь. Наставники тоже пройдут обучение по оказанию первой медпомощи, ориентированию в лесу, выживанию и т. д.

В перспективе планируется разработать такие маршруты по каждому району Бурятии, адаптированные для всех желающих школьников соответствующих возрастов. По маршрутам можно будет пройти, знакомясь с памятными историческими местами, природными объектами, сакральными местами, объектами архитектуры, культурой народов республики. Заодно ребята в природной среде будут получать определенные навыки выживания, взаимопомощи, испытают себя.

«Быть настоящим патриотом невозможно без знания своей малой Родины», - убежден Андрей Бородин.