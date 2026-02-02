Монгольские пациенты тоже развернулись на Восток

Министр здравоохранения Жигжидсурэнгийн Чинбурэн совершил рабочий визит в Республику Корея. Во время пребывания в Сеуле он встретился с первым заместителем министра здравоохранения и социального обеспечения Республики Корея Ли Ки Илом. Они обменялись мнениями по вопросам дальнейшего сотрудничества между странами в области обеспечения медицинского обслуживания, сообщает информационный портал «Монцамэ».

Стороны определили направления взаимодействия в области здравоохранения, приняли решение возобновить ежегодную межведомственную консультативную встречу и договорились провести следующую в марте этого года в Сеуле. Прежде всего обсуждались вопросы поддержки монгольских граждан, получающих медицинскую помощь в Республике Корея, и стороны договорились реализовать конкретные меры в этом направлении.

Поскольку число монгольских граждан, обращающихся за медицинскими услугами в Южную Корею, растет, стороны договорились усилить координацию сотрудничества. Обменялись мнениями о возможности расширения взаимодействия, включая отправку монгольских врачей и специалистов в Корею для краткосрочного, среднесрочного и долгосрочного обучения, а также о поставках качественных лекарств и медицинского оборудования.

Ранее многие монгольские пациенты ездили в Москву и другие города России для диагностики и проведения сложных операций. В последние годы поток значительно развернулся на Восток, в Корею. Это связано с развитием в Корее современных медицинских технологий, более высокой степенью доверия к корейским клиникам и удобством логистики. А также усилиями Монголии по развитию собственных медицинских услуг и партнерства с азиатскими странами, что делает получение качественной помощи более доступным и быстрым.