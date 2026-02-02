В Улан-Удэ вор набил карманы кофе, маслом и сырами

В Улан-Удэ в одном из супермаркетов Железнодорожного района сработала «тревожная кнопка». На место прибыли сотрудники Росгвардии.

Поводом для их вызова стал мужчина, который пытался вынести из магазина продукты почти на 8 тысяч рублей. Работники торговой точки заметили, как он складывал товары в карманы куртки. А затем, минуя кассы, вышел на улицу.

Кассир супермаркета тут же нажала кнопку тревожной сигнализации и попыталась его остановить. Его задержали подоспевшие росгвардейцы. Посетитель украл 14 пачек сливочного масла, 2 банки кофе, 3 упаковки сыра, конфеты, сгущенку, мясные консервы, творог, йогурт.

«Задержанного, 44-летнего ранее судимого мужчину, передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - отметили в Росгвардии по Бурятии.