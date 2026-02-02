Общество 02.02.2026 в 14:11

В Улан-Удэ вор набил карманы кофе, маслом и сырами

Мужчину задержали росгвардейцы
A- A+
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ вор набил карманы кофе, маслом и сырами
Фото: Росгвардия по Бурятии

В Улан-Удэ в одном из супермаркетов Железнодорожного района сработала «тревожная кнопка». На место прибыли сотрудники Росгвардии.

Поводом для их вызова стал мужчина, который пытался вынести из магазина продукты почти на 8 тысяч рублей. Работники торговой точки заметили, как он складывал товары в карманы куртки. А затем, минуя кассы, вышел на улицу.

Кассир супермаркета тут же нажала кнопку тревожной сигнализации и попыталась его остановить. Его задержали подоспевшие росгвардейцы. Посетитель украл 14 пачек сливочного масла, 2 банки кофе, 3 упаковки сыра, конфеты, сгущенку, мясные консервы, творог, йогурт.

«Задержанного, 44-летнего ранее судимого мужчину, передали сотрудникам полиции для дальнейшего разбирательства», - отметили в Росгвардии по Бурятии.

Теги
кража Росгвардия

Все новости

ВСЖД за год перечислила в бюджет Бурятии 4,8 млрд рублей
02.02.2026 в 14:33
В Москве проведут ритуал очищения «Дугжууба»
02.02.2026 в 14:27
В Бурятии несостоявшийся депутат задавил женщину и уехал домой
02.02.2026 в 14:24
Горнодобывающий сектор Монголии приносит почти 96% доходов от экспорта
02.02.2026 в 14:18
В Улан-Удэ вор набил карманы кофе, маслом и сырами
02.02.2026 в 14:11
«Владелец типографии умер в здании суда»
02.02.2026 в 14:11
Читу засыпят цветами на 23 миллиона рублей
02.02.2026 в 13:02
Бурятию снова завалит снегом
02.02.2026 в 12:50
Майнингу в Бурятии прописали уголовное дело
02.02.2026 в 12:46
В Бурятии для детей участников СВО организуют поход по лесу
02.02.2026 в 12:35
ЗУРХАЙ
с 28 января по 3 февраля

Читайте также
В Москве проведут ритуал очищения «Дугжууба»
Обряд организует представительство Буддийской Традиционной Сангхи России
02.02.2026 в 14:27
Горнодобывающий сектор Монголии приносит почти 96% доходов от экспорта
Помимо добычи ресурсов, власти намерены сделать упор и на их переработку
02.02.2026 в 14:18
Читу засыпят цветами на 23 миллиона рублей
Проект озеленения и обустройства цветочных клумб вызвал удивление
02.02.2026 в 13:02
Бурятию снова завалит снегом
Синоптики рассказали о погоде на первую половину недели
02.02.2026 в 12:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru