В Москве проведут ритуал очищения «Дугжууба»

Московское представительство Буддийской Традиционной Сангхи России в преддверии Сагаалгана проведет ритуал «Дугжууба» в Москве. Этот особый обряд символизирует очищение и устранение всех помех.

Ритуал состоится 15 февраля в 17:00 по адресу: район Коммунарка, 185 квартал Сосенского поселения, ст.м. Ольховая. Организаторы просят верующих одеваться теплее.

Полный список хуралов на февраль в Москве:

Напомним, в Бурятии «Дугжууба» состоится 16 февраля в 17:00 на территории Иволгинского дацана.

Возрастное ограничение 6+