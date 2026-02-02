Общество 02.02.2026 в 14:27
В Москве проведут ритуал очищения «Дугжууба»
Обряд организует представительство Буддийской Традиционной Сангхи России
Текст: Карина Перова
Московское представительство Буддийской Традиционной Сангхи России в преддверии Сагаалгана проведет ритуал «Дугжууба» в Москве. Этот особый обряд символизирует очищение и устранение всех помех.
Ритуал состоится 15 февраля в 17:00 по адресу: район Коммунарка, 185 квартал Сосенского поселения, ст.м. Ольховая. Организаторы просят верующих одеваться теплее.
Полный список хуралов на февраль в Москве:
Напомним, в Бурятии «Дугжууба» состоится 16 февраля в 17:00 на территории Иволгинского дацана.
