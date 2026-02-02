Жители Бурятии мерзнут из-за ветхих сетей

У жителей села Татаурово Прибайкальского района Бурятии в домах резко похолодало. Температура теплоносителя снизилась из-за коммунальной аварии – предварительно, повредился глубинный насос водонапорной башни и промерз трубопровод, подающий воду в котельную села. Также отмечается большой износ труб и одного из трех действующих котлов.

По данному факту в районной прокуратуре организовали проверку. Надзорное ведомство оценит действия должностных лиц райадминистрации и ресурсоснабжающей организации.

На данный момент аварийные службы осуществляют замену вышедшего из строя оборудования. Глава поселения Людмила Воротникова пообещала, что всем потребителям на 50% снизят плату за отопление за январь, так как услуга была предоставлена некачественно.

«По окончании отопительного сезона 2025-2026 гг. запланированы и будут выполнены работы по ремонту теплотрассы по ул. Школьная и произведена замена аварийного котла на более мощный. Финансовый вопрос руководством администрации Прибайкальского района разрешен, средства есть», - заверила чиновница.