Общество 02.02.2026 в 14:56

Жители Бурятии мерзнут из-за ветхих сетей

Коммунальная авария случилась в Татаурово
A- A+
Текст: Карина Перова
Жители Бурятии мерзнут из-за ветхих сетей
Фото: Прибайкалье-инфо.24/7

У жителей села Татаурово Прибайкальского района Бурятии в домах резко похолодало. Температура теплоносителя снизилась из-за коммунальной аварии – предварительно, повредился глубинный насос водонапорной башни и промерз трубопровод, подающий воду в котельную села. Также отмечается большой износ труб и одного из трех действующих котлов.

По данному факту в районной прокуратуре организовали проверку. Надзорное ведомство оценит действия должностных лиц райадминистрации и ресурсоснабжающей организации.

На данный момент аварийные службы осуществляют замену вышедшего из строя оборудования. Глава поселения Людмила Воротникова пообещала, что всем потребителям на 50% снизят плату за отопление за январь, так как услуга была предоставлена некачественно.

«По окончании отопительного сезона 2025-2026 гг. запланированы и будут выполнены работы по ремонту теплотрассы по ул. Школьная и произведена замена аварийного котла на более мощный. Финансовый вопрос руководством администрации Прибайкальского района разрешен, средства есть», - заверила чиновница.

Теги
Татаурово коммунальная авария

Все новости

В Улан-Удэ беременная многодетная мать снова попалась на пьяном вождении
02.02.2026 в 16:12
В Бурятии джидинских медиков и учителей снабдили благоустроенными квартирами
02.02.2026 в 15:56
В Бурятии разоблачили угольного махинатора
02.02.2026 в 15:20
В Бурятии наказали охранную фирму с «невнятными» работниками
02.02.2026 в 14:56
Жители Бурятии мерзнут из-за ветхих сетей
02.02.2026 в 14:56
Жители Улан-Удэ доконали «Водоканал»
02.02.2026 в 14:54
ВСЖД за год перечислила в бюджет Бурятии 4,8 млрд рублей
02.02.2026 в 14:33
В Москве проведут ритуал очищения «Дугжууба»
02.02.2026 в 14:27
В Бурятии несостоявшийся депутат задавил женщину и уехал домой
02.02.2026 в 14:24
Горнодобывающий сектор Монголии приносит почти 96% доходов от экспорта
02.02.2026 в 14:18
ЗУРХАЙ
с 28 января по 3 февраля

Читайте также
В Бурятии джидинских медиков и учителей снабдили благоустроенными квартирами
Восьмиквартирный дом построили в Петропавловке
02.02.2026 в 15:56
В Бурятии наказали охранную фирму с «невнятными» работниками
Фирма оплошала далеко не впервые
02.02.2026 в 14:56
Жители Улан-Удэ доконали «Водоканал»
На расчистку мощного засора в канализации бригада потратила полдня
02.02.2026 в 14:54
В Москве проведут ритуал очищения «Дугжууба»
Обряд организует представительство Буддийской Традиционной Сангхи России
02.02.2026 в 14:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru