В Бурятии наказали охранную фирму с «невнятными» работниками

Бурятская Росгвардия в очередной раз выявила серьезные нарушения в деятельности частной охранной организации ООО «ЧОА «Щит и А».«По результатам проведенной внеплановой, выездной и документарной проверки в деятельности ООО «ЧОА «Щит и А» были выявлены грубые нарушения обязательных для исполнения лицензионных требований и условий», - отметили «Номер один» в Росгвардии.Так, к оказанию охранных услуг привлекали работников, не имеющих правового статуса частного охранника, в отсутствие личной карточки охранника и периодической проверки на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением специальных средств. К тому же, в отсутствие форменной одежды и знаков различия на ней, определяющих их принадлежность к охранной организации.Со стороны охранной организации, ее работников ущерб никому причинен не был, но это не является основанием для освобождения от ответственности. Проведя все необходимые по закону процедуры, силовики обратились к Фемиде. «Заявление о привлечении к административной ответственности ООО «ЧОА «Щит и А» было направлено на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Бурятия», - отметили в Росгвардии.Недавно решением судьи фирма была привлечена к ответственности в виде административного штрафа. Решение вступило в законную силу - от охранной организации заявлений по обжалованию данного вердикта не поступало.«По итогам 2025 года ООО «ЧОА «Щит и А» трижды привлекалось за грубые нарушения обязательных для исполнения лицензионных требований и условий», - пояснили нашему изданию в Росгвардии, говоря о ситуации в данной охранной организации, которая явно оставляет желать лучшего.