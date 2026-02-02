Общество 02.02.2026 в 14:56

В Бурятии наказали охранную фирму с «невнятными» работниками

Фирма оплошала далеко не впервые
A- A+
Текст: Петр Санжиев
В Бурятии наказали охранную фирму с «невнятными» работниками
Фото: freepik.com
Бурятская Росгвардия в очередной раз выявила серьезные нарушения в деятельности частной охранной организации ООО «ЧОА «Щит и А».

«По результатам проведенной внеплановой, выездной и документарной проверки в деятельности ООО «ЧОА «Щит и А» были выявлены грубые нарушения обязательных для исполнения лицензионных требований и условий», - отметили «Номер один» в Росгвардии.

Так, к оказанию охранных услуг привлекали работников, не имеющих правового статуса частного охранника, в отсутствие личной карточки охранника и периодической проверки на пригодность к действиям в условиях, связанных с применением специальных средств. К тому же, в отсутствие форменной одежды и знаков различия на ней, определяющих их принадлежность к охранной организации.

Со стороны охранной организации, ее работников ущерб никому причинен не был, но это не является основанием для освобождения от ответственности. Проведя все необходимые по закону процедуры, силовики обратились к Фемиде. «Заявление о привлечении к административной ответственности ООО «ЧОА «Щит и А» было направлено на рассмотрение в Арбитражный суд Республики Бурятия», - отметили в Росгвардии.

Недавно решением судьи фирма была привлечена к ответственности в виде административного штрафа. Решение вступило в законную силу - от охранной организации заявлений по обжалованию данного вердикта не поступало.

«По итогам 2025 года ООО «ЧОА «Щит и А» трижды привлекалось за грубые нарушения обязательных для исполнения лицензионных требований и условий», - пояснили нашему изданию в Росгвардии, говоря о ситуации в данной охранной организации, которая явно оставляет желать лучшего.

Теги
охрана суд

Все новости

В Улан-Удэ беременная многодетная мать снова попалась на пьяном вождении
02.02.2026 в 16:12
В Бурятии джидинских медиков и учителей снабдили благоустроенными квартирами
02.02.2026 в 15:56
В Бурятии разоблачили угольного махинатора
02.02.2026 в 15:20
В Бурятии наказали охранную фирму с «невнятными» работниками
02.02.2026 в 14:56
Жители Бурятии мерзнут из-за ветхих сетей
02.02.2026 в 14:56
Жители Улан-Удэ доконали «Водоканал»
02.02.2026 в 14:54
ВСЖД за год перечислила в бюджет Бурятии 4,8 млрд рублей
02.02.2026 в 14:33
В Москве проведут ритуал очищения «Дугжууба»
02.02.2026 в 14:27
В Бурятии несостоявшийся депутат задавил женщину и уехал домой
02.02.2026 в 14:24
Горнодобывающий сектор Монголии приносит почти 96% доходов от экспорта
02.02.2026 в 14:18
ЗУРХАЙ
с 28 января по 3 февраля

Читайте также
В Бурятии джидинских медиков и учителей снабдили благоустроенными квартирами
Восьмиквартирный дом построили в Петропавловке
02.02.2026 в 15:56
Жители Бурятии мерзнут из-за ветхих сетей
Коммунальная авария случилась в Татаурово
02.02.2026 в 14:56
Жители Улан-Удэ доконали «Водоканал»
На расчистку мощного засора в канализации бригада потратила полдня
02.02.2026 в 14:54
В Москве проведут ритуал очищения «Дугжууба»
Обряд организует представительство Буддийской Традиционной Сангхи России
02.02.2026 в 14:27
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru